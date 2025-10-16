Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento: Carlo Conti atteso stasera al Tg1

Il conduttore Carlo Conti presenterà questa sera alle ore 20.00 al Tg1 il regolamento di Sanremo 2026: ecco tutte le novità.

Mentre c’è chi parla di un ritorno di Gigi D’Alessio con un noto rapper, l’attenzione oggi è tutta su Carlo Conti e sul regolamento del Festival di Sanremo 2026, che il conduttore e direttore artistico illustrerà in diretta al Tg1 delle ore 20.00 di questa sera, 16 ottobre. La Rai ha pubblicato in giornata il regolamento ufficiale della 76esima edizione della kermesse, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Confermata la formula dello scorso anno, con alcune novità.

Carlo Conti atteso al Tg1: cosa prevede il regolamento di Sanremo

Il regolamento, come riportato da Leggo.it, pubblicato oggi conferma il ritorno di Carlo Conti alla direzione artistica e alla conduzione per la quinta volta. Il conduttore – che presenterà il Festival al Tg1 – punta a un’edizione che coniughi tradizione e novità, mantenendo la centralità della musica e valorizzando nuovi talenti. I Big in gara saranno 26, contro i 30 dell’edizione precedente.

Per quanto riguarda le Nuove Proposte, quattro artisti avranno accesso al palco dell’Ariston: due selezionati da “Area Sanremo” e due provenienti dalla finale di “Sanremo Giovani“, prevista per il 14 dicembre. Il sistema di votazione sarà suddiviso tra tre giurie: il Televoto del pubblico peserà per il 34%, mentre la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio incideranno ciascuna per il 33%.

Il Festival serata per serata: struttura e modalità di voto

Durante la prima serata, in programma martedì 24 febbraio, si esibiranno tutti i 26 Big, che verranno votati esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda serata si esibiranno 13 Big e il voto sarà equamente suddiviso tra Televoto e Giuria delle Radio. In questa serata avranno luogo anche due sfide tra le Nuove Proposte, i cui vincitori accederanno alla terza serata.

Giovedì, terza serata, toccherà agli altri 13 Big con la stessa modalità di voto. Inoltre, i due giovani finalisti delle sfide precedenti si contenderanno la vittoria delle Nuove Proposte. Venerdì sarà il momento della serata delle “Cover“, dove i Big interpreteranno brani italiani o internazionali accompagnati da ospiti. Le votazioni di questa serata non influenzeranno l’esito finale.

Sabato, serata conclusiva, tutti i 26 Big torneranno sul palco. Le tre giurie voteranno nuovamente e le cinque canzoni più votate si esibiranno ancora una volta. Da questa ultima votazione emergerà il vincitore della 76esima edizione.