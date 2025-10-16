Angelina Mango, l’annuncio a sopresa: torna con un nuovo album

Angelina Mango torna con il nuovo album “Caramè”: 16 brani inediti dopo un anno di pausa per motivi di salute. L’annuncio a sorpresa sui social.

Dopo mesi di silenzio e tanti rumors sul suo conto, Angelina Mango è tornata sulla scena musicale con un gesto del tutto inaspettato: la pubblicazione a sorpresa del suo nuovo album Caramè. Il disco, formato da 16 brani inediti, segna un momento significativo per la giovane cantautrice, che negli ultimi tempi aveva deciso di allontanarsi dai riflettori.

Angelina Mango e l’anno lontano dalle scene per motivi di salute

Nel corso del 2024, come riportato da Novella 2000, Angelina Mango ha vissuto un periodo particolarmente intenso, culminato con la necessità di mettere in pausa la propria carriera musicale. Lo scorso anno, infatti, è stata costretta ad annullare il suo tour nei club a causa di alcuni problemi di salute.

Dopo aver raggiunto importanti traguardi, l’artista ha deciso di fermarsi, scegliendo di dedicare tempo a sé stessa e di riprendere gli studi. Questa pausa l’ha tenuta lontana dai riflettori, lasciando i fan nell’incertezza sul suo futuro musicale.

“Caramè”: il ritorno inaspettato con un album inedito

A sorpresa, pochi minuti fa, Angelina Mango ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Caramè, attraverso un post sui suoi canali social. Il disco comprende 16 brani inediti e ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, che ha accolto con entusiasmo la notizia. Il ritorno ufficiale dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi segna un momento importante nella sua carriera.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori sorprese. I fan, entusiasti per la pubblicazione del nuovo lavoro, sperano già nell’annuncio di un tour. Per ora, però, ci si gode l’ascolto di Caramè, un album che rappresenta un nuovo inizio per una delle voci più promettenti degli ultimi anni.

Ecco, a seguire, l’annuncio su Instagram: