Dopo essere tornata sul palco a sorpresa, nel futuro di Angelina Mango sembra esserci Sanremo 2026 con una canzone speciale.

Il periodo di assegna dai palcoscenici della musica sembra essersi ufficialmente interrotto per Angelina Mango. La giovane artista, infatti, è tornata a cantare con Olly qualche giorno fa andando a fare, di fatto, una sorpresa a tutti i suoi fan. In questa ottica, sono aumentate le voci relativamente alla sua presenza a Sanremo 2026 con tanto di indiscrezione sulla canzone che porterà.

Il ritorno di Angelina Mango

Il pubblico e i fan di Angelina Mango hanno aspettato per circa un anno per poter rivedere la loro artista preferita cantare nuovamente in pubblico. Come ben sappiamo, infatti, la giovane cantante aveva annullato ormai un anno fa il proprio tour a causa di alcune problematiche di salute e, di fatto, da quel momento le sue apparizioni pubbliche erano cessate. Con esse, ovviamente, anche quelle canore.

Angelina Mango – www.donnaglamour.it

Adesso, la Mango è tornata e lo ha fatto con un duetto a sorpresa ad una serata con l’amico Olly. Un gesto che sembra poter aprire scenari futuri molto interessanti con il ritorno sul palco della ragazza anche in chiave impegni importanti come il Festival di Sanremo 2026. Proprio in tal senso sarebbe arrivata una voce molto interessante.

Verso Sanremo 2026: la canzone scelta

Dando uno sguardo al profilo Instagram dell’esperto di gossip Amedeo Venza, dopo il ritorno sul palco della Mango, ecco essere tornata di prepotenza l’indiscrezione sulla partecipazione di Angelina al Festival di Sanremo 2026. In questo senso, Venza, che già aveva anticipato la possibilità di vedere la ragazza alla kermesse musicale ha fornito un ulteriore dettaglio.

“Ve lo avevo detto un mese fa!”, ha esordito l’esperto. “Ora sembra ufficiale, in largo anticipo vi comunico che Angelina è pronta per Sanremo 2026! Dovrebbe portare un brano autobiografico“. ha scritto Venza sottolineando l’esclusività della notizia. Insomma, la Mango sembra carica e prontissima a tornare protagonista.