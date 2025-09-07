“Adesso parlo io”: Gerry Scotti si infuria ma nasconde un “segreto”, il video

Momento social molto particolare per Gerry Scotti che ha condiviso un video che riguarda il suo successo con La Ruota della Fortuna.

Non si parla d’altro che di Gerry Scotti e del successo che sta ottenendo con La Ruota della Fortuna. Il programma di Canale 5, infatti, sta avendo ascolti record con tanto di sfida, per il momento vinta, persino contro Rai 1 e Affari Tuoi, il gioco condotto da Stefano De Martino. Proprio per questo, l’esperto presentatore ha voluto pubblicare un video decisamente curioso e dal doppio significato.

Il successo di Gerry Scotti

L’estate ha visto Mediaset fare una scelta molto precisa: far partire in una fascia inedita La Ruota della Fortuna, gioco condotto da Gerry Scotti e con Samira Lui. La decisione ha portato ad ascolti record che sono stati confermati anche con la ripartenza dei vari programmi della concorrenza. Su tutti di Affari Tuoi, su Rai 1, con Stefano De Martino.

Proprio questa battaglia tra le due reti è ormai sulla bocca di tutti e, anche per tale ragione, curiosamente Scotti aveva deciso di non parlare. Almeno fino a qualche ora fa, quando ha condiviso sui social un video decisamente particolare che è iniziato in un tono ma è finito in un altro…

Il video: “Ora parlo io”

“Non se ne può proprio più, in questi giorni ho letto di tutto, ho visto di tutto. Tutti a commentare, tutti a dire la loro… su cosa? Sul mio programma”. Sono state queste le parole utilizzata da Gerry Scotti, apparentemente serio e un pizzico arrabbiato e, forse, ancje pronto a togliersi chissà qualche sassolino. “Eh, no. Adesso parlo io“, ha continuato nel filmato. “E vi dico che… “.

Ma è proprio in quel momento, proprio quando Scotti sembrava voler completare la sua arrabbiatura, ecco l’immagine e l’audio bloccarsi e far apparire la notifica di uno smartphone che avvisa che la batteria è quasi scarica. Attenzione, però, nessun problema. Tutto voluto. Infatti, si è trattato di una gag decisa dallo stesso Scotti che ha quindi proseguito nel discorso: “Ci siete cascati, eh? Lo sapevo”. Insomma, molto probabile che oltre a volersi fare ulteriore pubblicità, lo Zio Gerry voglia aspettare il momento giusto per dire la sua su queste settimane intense di lavoro ma anche di successo. Chissà quale piccolo “segreto” voglia celare questa sua clip divertente.