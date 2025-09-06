Alessandro Borghese – 4 Ristoranti a Grado: anticipazioni, concorrenti e vincitore

Le anticipazioni di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti a Grado rivelano uno spettacolo imperdibile: scopriamo i concorrenti e il vincitore.

Un’altra puntata avvincente per Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Lo chef è approdato in quel di Grado, mettendo alla prova l’abilità culinaria di quattro colleghi. Tra ricette tradizionali e vecchie preparazioni leggermente rivisitate, il conduttore ha eletto il vincitore. Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti e chi si è aggiudicato il premio finale.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti a Grado: anticipazioni

Con il suo format 4 Ristoranti, Alessandro Borghese è sbarcato a Grado, in provincia di Gorizia. Lo chef ha scelto di mettere alla prova alcuni colleghi del Friuli Venezia Giulia, nello specifico della cittadina ribattezzata l’Isola del Sole, oggi centro termale e turistico molto apprezzato in tutto il mondo.

Affacciata sul mare Adriatico, Grado vanta una tradizione gastronomica di tutto rispetto, con parecchie ricette della cucina povera di un tempo. Re delle tavole è il boreto alla gradese, preparato con pesce lagunare, soprattutto rombo, branzino e cefalo, e servito con la polenta bianca.

I concorrenti che hanno accettato la sfida di 4 Ristoranti sono stati: Al Pontil De’ Tripoli di Michela, Trattoria Ai Ciodi di Cristiano, Alla Vecchia Marina di Danilo e Ristorante Alla Diga di Ben. Chi tra loro è riuscito a portare a casa la vittoria?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: il vincitore di Grado

Ad essersi aggiudicato la vittoria di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti a Grado è stata la Trattoria Ai Ciodi di Cristiano, che ha totalizzato ben 131 punti. La seconda posizione è stata conquistata da Michela con il suo Al Pontil De’ Tripoli (120 punti) e subito dopo, in terza e in quarta, Ristorante Alla Diga di Ben e Alla Vecchia Marina di Danilo.

Il vincitore ha ottenuto un premio di 5.000 euro da investire nell’attività, il nuovo furgone e-Expert e un’assicurazione sull’attività.