Il silenzio misterioso di Gerry Scotti: cosa c’è dietro

Il retroscena legato alla sfida degli ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: il motivo della particolare scelta di Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui sta ottenendo dei risultati pazzeschi nella serata di Canale 5. I numeri parlano chiaro tanto da aver portato Mediaset a prendere una importante decisione sul futuro che coinvolgerà anche gli altri programmi. A stupire sono gli ascolti messi a confronto con i rivali di Rai 1 ed in particolare con Affari Tuoi. Al momento, infatti, lo Zio Gerry sta “battendo” De Martino. In questa ottica, va detto, il più esperto conduttore ha deciso di non sbilanciarsi…

La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi in tv

Come ogni anno, quando si riparte con la programmazione televisiva, le varie emittenti si preparano alle sfide tra trasmissioni. In questo senso, quella maggiormente attesa era tra La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Affari Tuoi con Stefano De Martino. Al momento, il più esperto conduttore sembra aver avuto la meglio.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

I risultati del programma di Canale 5 sono andati oltre le aspettative facendo registrare share e indici di ascolto esaltanti battendo la concorrenza. In questo scenario, a stupire, è stato però il “silenzio” dello stesso Scotti che, per adesso, non ha commentato i numeri in questione.

Gerry Scotti: il motivo del momentaneo silenzio

A fare luce su quanto stia vivendo in questi giorni Scotti è stato Fanpage che ha spiegato cosa abbia portato l’esperto presentatore a non commentare ancora gli ottimi ascolti de La Ruota della Fortuna, specie se messi a confronto con i rivali di Rai. Il media ha provato a chiedere allo stesso presentatore che “con il garbo che lo contraddistingue” ha scelto di non rispondere.

A dare una motivazione precisa sulla vicenda sono state, però, fonti vicine al programma: “È prematuro. Vuole attendere ancora qualche giorno e vedere che cosa accadrà in termini di numeri”, hanno fatto sapere a Fanpage queste fonti. “È fatto così: un professionista capace di restare lucido in ogni situazione. Per questo resterà in silenzio ancora per un po’”.

Insomma, dietro al silenzio di Scotti ci sarebbe la consapevolezza che al netto del grande lavoro svolto fino ad ora, la sfida con Affari Tuoi sarà piuttosto dura ancora per diverso tempo.