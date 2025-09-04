I grandi risultati di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna potrebbero far cambiare anche il destino di Striscia la Notizia. Cosa filtra.

Il successo de La Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti al timone è stato confermato dagli ascolti tv che hanno premiato la rete Mediaset anche contro il ritorno di Stefano De Martino e Affari Tuoi. Ma il trionfo della trasmissione del Biscione potrebbe, allo stesso tempo, dare una mazzata ad un altro storico programma: Striscia la Notizia.

Il successo di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna

Mediaset ha affidato a Gerry Scotti la fascia serale antecedente alla prima serata e la scelta si è rivelata essere vincente. Il conduttore, infatti, con La Ruota della Fortuna sta ottenendo risultati esaltati. Per tutta l’estate, infatti, il programma ha fatto registrare ascolti al top anche grazie alla scarsa concorrenza. Una situazione che, però, si è confermata anche con il ritorno di Affari Tuoi su Rai 1.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

I primi “duelli” in termini di share, infatti, hanno visto Scotti battere il giovane Stefano De Martino, con La Ruota della Fortuna che ha davvero sorpreso guadagnadosi, per stessa ammissione del conduttore, la conferma almeno fino “alle castagne” se non addirittura “al panettone”.

Cosa succede con Striscia la Notizia

Sebbene Mediaset sia estremamente soddisfatta de La Ruota della Fortuna, come in tutte le cose esiste il rovescio della medaglia che, in questo caso, porta il nome di Striscia la Notizia. Già in passato gli ascolti del tg satirico erano stati oggetto di analisi e riflessioni con qualcuno che aveva ipotizzato addirittura la chiusura.

Adesso, visto il trionfo di Scotti, tali voci sono tornate prepotenti anche se, come riportato da Fanpage, Striscia non sarebbe a rischio completamente. Infatti, se il programma del buon Gerry sicuramente andrà avanti sicuramente per settembre e ottobre, per il tg satirico potrebbe esserci l’ipotesi novembre, anche se è tutto in fase di divenire.

“In questo momento non sarebbe ancora a rischio il ritorno di Striscia la Notizia. Una nostra fonte ci fa sapere: ‘Striscia torna, ma non si sa quando‘. Dunque, il tg satirico dovrebbe riprendere il suo posto nell’access prime time di Canale 5″, ha spiegato Fanpage. Staremo a vedere cosa deciderà Pier Silvio Berlusconi in merito.