Parole strazianti da parte di Demi Moore sulla situazione di salute di Bruce Willis. Ecco come sta l’attore e come sta vivendo sua moglie Emma.

Solo pochi giorni fa, la moglie di Bruce Willis, Emma Heming, aveva dato alcuni aggiornamenti molto tristi in merito alle condizioni del famoso attore. In particolare, la donna aveva spiegato come, di fatto, il cervello dell’uomo lo stessa abbandonando, motivo per il quale la famiglia ha deciso, come tra l’altro richiesto dallo stesso uomo, di trasferirlo in una struttura ad hoc. Sulla vicenda è arrivato adesso il commento anche di Demi Moore, ex moglie proprio del divo del cinema.

Demi Moore: il dolore per Bruce Willis

Da sempre vicina a Willis, Demi Moore ha rilasciato un’intervista a The Oprah Podcast di Oprah Winfrey. L’attrice candidata agli ultimi Oscar per The Substance ha parlato della diagnosi dell’ex marito e di come la famiglia stia affrontando la situazione. In questo senso, senza giri di parole, la Moore si è detta estremamente addolorata.

“È difficile vedere qualcuno che era così vibrante, forte e determinato trasformarsi in altre parti di sé. Ma sai, la mia prospettiva è questa: è fondamentale accettarli per come sono”, ha aggiunto. “Non aspettarti che debbano essere chi erano o chi vorresti che fossero, e quando lo fai, trovo che ci sia una dolcezza incredibile e qualcosa di tenero e amorevole”.

La solidarietà verso Emma Heming

La Moore ha voluto esprimere anche una certa vicinanza e solidarietà alla moglie di Willis per la situazione che sta vivendo: “Ho molta compassione per Emma, è una donna giovane”, ha dichiarato la donna dalla Oprah: “Nessuno avrebbe potuto prevedere come si sarebbe evoluta la situazione, e lei ha fatto un lavoro straordinario impegnandosi a tracciare la strada giusta”.

L’attrice ha quindi aggiunto: “Molto è ricaduto su Emma, che ha dovuto capire come gestire l’intera situazione. E la cosa più bella – di cui lei stessa parla nel suo ultimo libro – è stata la consapevolezza di quanto sia fondamentale, per chi si prende cura degli altri, non dimenticare di prendersi cura di sé stessi […]”.

