Novità in arrivo tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: “Il prossimo passo…”

La coppia nata a Ballando con le Stelle formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembra essere pronta ad un passo importante.

Spazzate via le voci di crisi, tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembra andare tutto a gonfie vele. La coppia, diventata tale a Ballando con le Stelle nella passata edizione, sta facendo tutti gli step necessari per arrivare a quello che potrebbe essere “il grande passo”. Ebbene sì, perché pare proprio che tra i due ci sia aria di nozze.

Bianca Guaccero e l’amore per Giovanni Pernice

Non sembrano esserci più dubbi sull’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che, al netto delle voci di crisi di qualche tempo fa, smentite con i fatti, si stanno godendo gli ultimi giorni di relax prima di ricominciare con i vari impegni professionali. La relazione tra i due, nata a Ballando con le Stelle, sembra essere ad un momento decisivo.

Bianca Guaccero – www.donnaglamour.it

La stessa Bianca, qualche tempo fa, aveva confermato di essere estremamente felice: “In Giovanni ho trovato un compagno di scorribande perfetto, è più matto di me. Da questa intesa è nato tutto il resto. […] Tra me e Giovanni l’amore è andato di pari passo col ballo e lo abbiamo portato in tv”, aveva fatto sapere ad Oggi.

Il grande passo si avvicina?

E adesso, questo amore sembra meritare un “passo” molto importante, quello del matrimonio. La vacanza a Portofino, ben documentata dal settimanale Chi, infatti, sembra confermare il sentimento perfetto tra i due e le serie intenzioni. Lo stesso media ha specificato come l’intesa sia al top e la volontà sia quella di andare avanti “dal passo a due al Grande Passo“.

“Il prossimo passo dovrebbe essere quello grande: dovrebbe essere il sì, come hanno lasciato intendere da un bel pezzo. Quest’estate hanno collaudato la luna di miele. E, per sport o per amore, loro due vanno a passo svelto”, ha aggiunto ancora il media.