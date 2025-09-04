“Sembri vecchia”: l’ex dama di Uomini e Donne non ci sta e si sfoga

Criticata per il suo aspetto nelle ultime settimane, l’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di spiegare cosa le sia successo.

Se nelle ultime ore a prendersi la scena in tema Uomini e Donne è stata la discussione tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi, le attenzioni non sono mancate anche per una ex dama del parterre over del dating show: Barbara De Santi. La donna è stata oggetto di critiche per il suo aspetto fisico “trascurato”, cosa che l’ha portata a spiegare il motivo di tale situazione, da lei stessa in un certo senso confermata.

Barbara De Santi: critiche alla dama di Uomini e Donne

Gli ultimi mesi non sono stati affatto tranquilli per Barbara De Santi, storica dama di Uomini e Donne over. La donna, infatti, ha dovuto fare i conti con alcune dinamiche in famiglia non semplici che, con la giusta privacy, lei stessa aveva raccontato. Ad ogni modo, la simpatica De Santi non è stata immune dalle attenzioni degli haters social.

Infatti, dopo essere riapparsa su Instagram, Barbara ha dovuto fare i conti con diverse critiche per il suo aspetto fisico “trascurato”. A quanto pare, diversi utenti le hanno fatto presente come sembrasse “dimagrita” e “più vecchia”, cosa a cui la donna ha voluto rispondere.

Lo sfogo e la spiegazione

Tramite una storia su Instagram, poi ripresa anche da alcuni media sul web, la De Santi ha replicato con un duro sfogo alle critiche degli haters dando, allo stesso tempo, una motivazione dietro a questo suo essere apparentemente “più trascurata”.

“Mi viene da ridere perché io vengo da tre mesi in cui mi sono completamente annullata“, ha esordito la dama di UeD. “In cui mi sono dedicata ad una situazione, in cui non ho pensato proprio a me. Sono dimagrita, sono diventata più brutta, sono diventata più vecchia me ne state scrivendo di ogni!”, ha aggiunto.

Poi, confermando che effettivamente questa situazione le abbia portato alcuni cambiamenti anche nell’aspetto: “È vero: sono più brutta, sono più vecchia ma io comunque ho 56 anni, non è che ho voglia di dimostrarne 40, 30 o 20; ho l’età che ho. Sono fiera di questo mio cambiamento e piano piano mi vedrete completamente diversa. E non perdete tempo a continuare a dire che non vi piaccio, che ho tutti questi difetti, un volta che lo avete detto che cosa avete risolto? Io posso cambiare? Sono questa ormai e sarà sempre peggio mi sa”, ha concluso anche con un pizzico di rabbia la De Santi.