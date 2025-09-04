“Perfettamente imperfetta”: Chiara Nasti fa il boom in bikini

Una serie di scatti social di Chiara Nasti con annesso messaggio hanno mandato in tilt il web. L’ultimo post della nota influencer.

Chiara Nasti è tornata a far parlare di sé sui social con un nuovo post che ha conquistato l’attenzione dei suoi follower. L’influencer e imprenditrice napoletana, dopo aver raccontato alcune problematiche molto intime vissute in relazione alle gravidanze avute, ha condiviso sulla propria pagina Instagram qualcosa di decisamente interessante: tre fotografie che la ritraggono in costume, nelle quali ha sfoggiato una forma smagliante e un’eleganza naturale.

Le foto di Chiara Nasti

In queste ore, come detto, Chiara Nasti si è presa la scena su Instagram condividendo un post con alcune immagini. Nella prima, quella scelta per aprire appunto il contenuto, la si vede a bordo piscina, mentre si gode un momento di sole e relax, esprimendo pienamente quell’atmosfera estiva che i suoi fan amano vedere nei suoi contenuti.

Chiara Nasti – www.donnaglamour.it

A colpire non è stato soltanto l’aspetto estetico degli scatti, ma anche il messaggio scelto da Chiara per accompagnarli. Nella didascalia, infatti, ha scritto semplicemente: “Perfectly imperfect”, una frase breve ma sicuramente molto impattante che sembra voler trasmettere l’importanza di accettarsi per ciò che si è, senza inseguire un’idea di perfezione irraggiungibile.

Le reazioni

Questo gesto della Nasti sui social, ovvero l’aver pubblicato alcune foto di sé in costume con annesso messaggio, è stato molto apprezzato dalla sua community, che ha risposto con una pioggia di commenti positivi, sottolineando sia la bellezza delle immagini sia il probabile senso del suo messaggio.

Il post ha rapidamente raccolto migliaia di like e centinaia di complimenti, confermando ancora una volta il forte legame che Chiara Nasti ha costruito con i suoi follower. Molti hanno elogiato il suo stile, la sicurezza che trasmette e la capacità di mostrarsi autentica. Altri si sono concentrati soprattutto sul fisico con pareri entusiasti per la forma della donna, specie considerando i due figli avuti. Insomma, nel bene o nel male, la Nasti riesce sempre a fare centro e anche questa volta non è stata da meno.