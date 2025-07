Oggi Chiara Nasti è mamma di due bellissimi bambini, Thiago e Dea, avuti dal calciatore Mattia Zaccagni, nonché suo marito dal 2023. Eppure per l’influencer non è stato tutto rosa e fiori, sopratutto dopo la nascita di Dea, la sua secondogenita. Infatti, Chiara ha ammesso di aver dovuto fare i conti con la depressione post parto.

È con un lungo sfogo su Instagram che Chiara Nasti ha deciso di parlare di un argomento molto delicato e di cui si parla troppo poco: la depressione post parto. Una tematica su cui è giusto fare luce e che colpisce molte neo mamme, inclusa la stessa Chiara, la quale ha voluto raccontare ai follower la sua esperienza.

Il lungo messaggio pubblicato su Instagram pone in luce la condizione in cui si trovava l’influencer, la quale ha spiegato: “Nonostante mi dicessero che avevo una famiglia bellissima, io dentro stavo crollando“. Uno stato emotivo accompagnato dalla rabbia, tant’è vero che Chiara ha aggiunto: “Il mio scoppiare per ogni singola cosa mi faceva credere di essere matta e infatti sono subentrati i primi attacchi di panico.. c’è chi mi consigliava di prendere psicofarmaci per risolvere immediatamente la cosa.. io l’ho fatto per un mese post parto, ero sfinita e non dormivo“.