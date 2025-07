Tra le due sorelle sembra che la situazione sia ancora tesa e Caterina Balivo si è rivolta a loro lanciando un messaggio sui social.

A quanto pare, i rapporti tra Belen e Cecilia Rodriguez sono ancora tesi. Anzi, si dice persino che le due sorelle siano molto lontane l’una dall’altra, il che ha aumentato il gossip relativo le cause dello scontro. Oggi a parlare è stata anche Caterina Balivo, conduttrice TV, la quale ha deciso di lanciare un messaggio a Belen e Cecilia invitandole a fare pace.

Le cause dello scontro tra Belen e Cecilia Rodriguez

Dunque, come anticipato, sono molteplici le voci che hanno cercato di spiegare come mai tra le sorelle Rodriguez sia calato il gelo. In effetti, Belen e Cecilia sono sempre state molto unite, ma da qui a qualche tempo sembra proprio che il loro rapporto non sia dei migliori.

Una delle possibili motivazioni che spiega il perché i rapporti tra le due sorelle siano così è stata rivelata dal settimanale Nuovo TV. Stando al magazine, il motivo della lite sarebbe la paura di Belen che Ignazio Moser, compagno di Cecilia e papà del loro futuro bambino, possa tradirla.

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Il messaggio di Caterina Balivo

Pertanto, tutti gli occhi sono puntati su Belen e Cecilia. Ma tra un’indiscrezione e l’altra c’è anche chi si rivolge direttamente a loro invitandole a ritrovare l’equilibrio. Tra questi vi è pure Caterina Balivo, conduttrice della Rai che ha deciso di lanciare alle due sorelle un messaggio.

L’occasione è stata una storia pubblicata sul suo profilo Instagram in cui Caterina si mostra in total look Hinnominate, il brand fondato dalle due sorelle. La conduttrice de La Volta Buona ha così commentato: “Linea di capi Hinnominate super cool. Brave sorelle Rodriguez, ora però fate pace”, con tanto di cuore rosso. Un messaggio che la conduttrice spera possa raggiungere Belen e Cecilia e che sia lo spunto perfetto per fare pace.