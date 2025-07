L’inaspettata confessione di Stefano De Martino: “Ora parlo io”

Il conduttore TV ha voluto dire la sua verità in merito alla notizia secondo cui la Rai gli avrebbe detto di limitare i suoi flirt.

Negli ultimi mesi, Stefano De Martino è finito al centro della cronaca rosa per alcuni presunti flirt con diverse ragazze. Proprio per questo motivo, col passare delle settimane, ha iniziato a circolare la voce secondo cui la Rai gli avrebbe esposto un reclamo invitandolo a limitare i suoi flirt. A distanza di qualche tempo, Stefano ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua verità in un’intervista pubblicata dal settimanale Mio.

L’indiscrezione

Ma partiamo dall’inizio. Il gossip cui Stefano De Martino ha voluto rispondere era stato fatto circolare qualche tempo fa da Dagospia. Stando alle indiscrezioni, infatti, la Rai avrebbe “sgridato” il conduttore per via dei suoi troppi flirt che lo stavano portando al centro del gossip.

In effetti, stiamo parlando di un periodo in cui Stefano era spesso ripreso in compagnia di ragazze diverse, tra cui anche Gilda Ambrosio. A quei tempi, infatti, una fonte interna della Rai aveva dichiarato: “Il conduttore può fare quello che vuole della sua vita privata, ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere un’immagine mediatica più pulita e familiare“. Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

La verità di Stefano De Martino

Dopo diverse settimane di indiscrezioni, Stefano De Martino ha preso parola posto fine una volta per tutte a ogni gossip. Il conduttore TV ha infatti ammesso che quelli circolati in rete fossero soltanto pettegolezzi: “Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato, sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro“.

Dunque nessuna lavata di capo da parte della Rai, anzi, solo un po’ di gossip che ha acceso l’estate di Stefano, il quale attualmente si sta godendo le vacanze in compagnia di Caroline Tronelli, la sua nuova fiamma più giovane di oltre dieci anni.