“È lei”: spunta la nuova fiamma di Antonino Spinalbese

Torna a far parlare Antonino Spinalbese e lo fa con alcune foto che hanno riacceso i rumors su quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

I rumors su una possibile storia tra Antonino Spinalbese e Elena Barolo si erano già palesati qualche mese fa ma, all’epoca, un amico di entrambi aveva smentito tutto. Ora, invece, le voci continuano ad essere insistenti specie dopo alcuni scatti condivisi proprio dall’hairstylist che potrebbero vedere coinvolta proprio l’ex Velina.

Antonino Spinalbese: i rumors e la foto “decisiva”

Da diverse settimane la vita privata di Antonino Spinalbese è molto chiacchierata. Si era parlato di un possibile ritorno di fiamma con Belen, madre di sua figlia Luna Marì, ma le cose sarebbero ben diverse. Infatti, un altro nome “caldissimo” attorno all’hairstylist è quello di Elena Barolo, ex Velina, che da poco aveva avuto parole al miele proprio sull’uomo.

Elena Barolo – www.donnaglamour.it

Nel suo ultimo post Instagram, Antonino ha condiviso delle foto dove si vede chiaramente una donna bionda posare per lui. In questo senso, lo scatto ha dato modo al gossip sulla Barolo di scatenarsi nuovamente, specie per una delle immagini pubblicate.

“È lei”: il dettaglio notato

Come spesso capita, Antonino, nei suoi post, specie quelli di ambito lavorativo, condivide immagini con della acconciature per donne. Peccato che nel suo ultimo ci sia una foto di una bionda che per alcuni è appunto la Barolo. A “conferma” di questo, si fa per dire, un post social proprio dell’ex Velina la cui acconciatura sembra essere la stessa mostrata da Spinalbese.

“È lei”, ha scritto qualche utente andando a mettere a confronto le foto. “Non ci sono dubbi che fossero insieme”, ha commentato un altro. Al momento non abbiamo certezza sulla vicenda e soprattutto non sappiamo se Antonino e Elena, magari, aldilà delle voci, stiano semplicemente collaborando insieme per qualche progetto di lavoro. Staremo a vedere se ci saranno novità in futuro.