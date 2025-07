Dalle voci insistenti su Bruganelli-Bonolis alla frecciata di Gerry Scotti a De Martino: i gossip della settimana

Tutte le principali notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv di questi ultimi giorni: ecco i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni di ricchissimi di notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione. Non sono mancati i colpi di scena come l’improvvisa sparizione del noto Gianluca Vacchi ma anche alcuni voci veramente insistenti che riguardano Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Andiamo quindi a scoprire tutti i migliori gossip della settimana dal 14 al 18 luglio 2025.

Gossip della settimana: le voci su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Dopo essersi lasciati e separati, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano ad essere sempre piuttosto vicini. I due, infatti, oltre a condividere una bella famiglia, aldilà del loro matrimonio finito, mantendo dei rapporti anche lavorativi, cosa che li porta ad avere spesso moltissimi contatti ogni giorno. In questa ottica, nell’ultimo periodo qualche voce particolare è aumentata sul loro conto…

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis – www.donnaglamour.it

Pare che la ex coppia nell’ultimo periodo abbia avuto una sorta di riavvicinamento che avrebbe generato nell’attuale compagno della Bruganelli, Angelo Madonia, una reazione piuttosto forte e contrariata. Sarà davvero così?

Stefano De Martino allo scoperto con la nuova fiamma

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Questa è stata anche la settimana di Stefano De Martino che, di fatto, è uscito allo scoperto con quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata, ovvero Caroline Tronelli. Il conduttore è stato pizzicato in un momento di passione con la dolce compagna.

Caos tra Gianluca Grignani e Laura Pausini

Gianluca Grignani – www.donnaglamour.it

A prendersi la scena in questa settimana sono stati anche due famosi cantanti: Gianluca Grignani e Laura Pausini. Tra i due artisti non sono mancate le stoccate, più o meno dirette, a seguito dell’uscita di un brano della donna che, in realtà, è una cover del pezzo famoso del cantante ‘La mia storia tra le dita’. Una vicenda che ha visto anche l’intervento di Kekko dei Modà.

Lutto per Eleonora Daniele

Eleonora Daniele – www.donnaglamour.it

In queste ore la famosa e apprezzata conduttrice Eleonora Daniele ha subito un terribile lutto: è morta sua madre. Una perdita molto dolorosa che l’ha portata a comunicare in modo molto delicato ed emozionante il tutto raccogliendo grande affetto da parte dei suoi seguaci ma anche da parte di moltissimi colleghi del mondo dello spettacolo.

La frecciata di Gerry Scotti a Stefano De Martino

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Se si parla di spettacolo e di televisione, da sottolineare in che modo si sia aperta la settimana, ovvero con quella che è parsa a tutti gli effetti una stoccata da parte di Gerry Scotti a Stefano De Martino e ad Affari Tuoi. In questo senso, va detto, ad alimentare la “tensione” tra i due è stata la rivalità tra reti, Rai e Mediaset, e i programmi “nemici”, ovvero quello dei pacchi, appunto, e La Ruota della Fortuna, ricominciata con lo Zio della tv.