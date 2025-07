Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli più uniti che mai: cresce la tensione con Angelo Madonia. Cosa sta succedendo.

Si sa che tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli c’è stato più di un semplice amore. I due condividono una famiglia, oltre a collaborare sul piano lavorativo. La separazione tra i due non ha portato, quindi, a un distacco netto tra le loro vite. Più di una volta, dall’annuncio della fine del loro matrimonio, i due sono stati visti insieme e la stessa Bruganelli ha dichiarato di volere ancora la presenza dell’ex marito nella sua vita. Ma negli ultimi tempi la vicinanza tra Paolo e Sonia sembra ancora più evidente. Quale sarà stata la reazione dell’attuale compagno della Bruganelli, il ballerino Angelo Madonia? Scopriamo i dettagli.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre più legati: la complicità fa discutere

Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo nella rubrica “I buoni, i belli, i cattivi” del settimanale Oggi, il rapporto tra i due sarebbe diventato ancora più stretto dopo che Bonolis ha interrotto la collaborazione con l’agente Lucio Presta.

Oggi, ogni scelta lavorativa del noto conduttore sembra passare prima dal vaglio della sua ex moglie, che non solo è rimasta al suo fianco per crescere insieme i tre figli, ma sembra sempre più presente anche nella sua quotidianità.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis – www.donnaglamour.it

I due continuano a vivere a poca distanza l’uno dall’altra e trascorrono molto tempo insieme, come aveva già raccontato la stessa Bruganelli in diverse interviste.

Ma se per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli la vicinanza è segno di maturità e rispetto reciproco, c’è chi sembra vivere con disagio questa situazione.

La reazione di Angelo Madonia

Secondo le indiscrezioni riportate da Oggi, Angelo Madonia non sarebbe del tutto entusiasta del legame così esclusivo tra Sonia e il suo ex marito.

La tensione sarebbe aumentata dopo alcune dichiarazioni della Bruganelli, che ha affermato di desiderare una nuova donna al fianco di Bonolis, nonostante lui “sia ancora molto innamorato” e “non abbia mai perso la speranza di un ritorno“.

In un’intervista rilasciata a febbraio, Madonia aveva affrontato il tema del passato importante della sua compagna, spiegando di rispettare la storia tra Sonia e Paolo. “La nostra vita continua per come vogliamo. Pieno rispetto” aveva detto durante La Volta Buona.

Tuttavia, le dinamiche recenti sembrano mettere alla prova anche la pazienza di un uomo che, pur maturo e innamorato, deve fare i conti con un legame che va ben oltre l’amicizia.