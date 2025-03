Sonia Bruganelli sorprende con una rivelazione inaspettata: “Voglio Paolo Bonolis accanto per tutta la vita”.

Sonia Bruganelli, imprenditrice ed ex opinionista televisiva, ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente in cui ha parlato a cuore aperto del suo presente e del legame con Paolo Bonolis. Nonostante il divorzio avvenuto due anni fa, il rapporto tra i due rimane solido e basato su una profonda stima reciproca. “Un rapporto maturo e sereno” ha dichiarato Bruganelli. Ma scopriamo tutti i dettagli di ciò che ha rivelato l’ex moglie del conduttore televisivo.

Sonia Bruganelli: il bisogno di confronto e il timore della solitudine

L’imprenditrice ha rivelato di essere una persona che vive di confronto e che non sopporta la solitudine.

“Ho capito che sono un animale sociale, totalmente incapace di stare da sola” ha ammesso, spiegando come il dibattito e persino il conflitto siano parte integrante del suo modo di essere.

Sonia Bruganelli – www.donnaglamour.it

Questa necessità di interazione la porta a mantenere la sua vita sempre in movimento, evitando periodi di stasi che potrebbero risultare dannosi per lei.

“Ho perennemente bisogno di confronto e, posso dirlo con serenità, anche dell’alterco intorno a me. Senza questo faccio dell’autosabotaggio, rischiando di farmi del gran male” ha dichiarato.

Angelo Madonia e i nuovi progetti

Oltre al legame con Bonolis, di cui ha rivelato “Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo consiglio. Entrambi vogliamo il bene dell’altro“, Sonia Bruganelli ha parlato della sua attuale relazione con Angelo Madonia, ballerino con cui condivide un rapporto basato sul supporto reciproco.

Sulla fine del matrimonio con Bonolis ha chiarito: “È terminato per consecuzione e non per tradimenti“, ma ha anche aggiunto: “Io voglio avere accanto Paolo per tutta la vita“.

Dal punto di vista lavorativo, invece, ha rivelato di essere in fase di progettazione un programma dedicato ai libri e un nuovo progetto editoriale che potrebbe sfociare in un’autobiografia.