Samanta Togni parla della crisi con Mario Russo: “Stiamo ancora cercando di capire se i pezzi rotti si possono ricompattare”.

Samanta Togni, ex ballerina di Ballando con le stelle, ha rivelato di attraversare un momento difficile nel suo matrimonio con Mario Russo. Dopo essersi sposati nel 2020 e aver vissuto per un periodo a Dubai, la loro relazione ha subito una battuta d’arresto. Sembrava che finalmente fosse tornato il sereno tra i due, ma gli strascichi della breve separazione continuano a mettere alla prova la loro unione. Infatti, in una recente intervista rilasciata a Gente, Samanta ha ammesso di sentirsi “poco valorizzata” e di aver perso parte della sua identità a causa del trasferimento.

Ma scopriamo qual è la situazione attuale del matrimonio tra Samanta e Mario.

Pechino Express: un’esperienza di rinascita

Samanta e sua sorella Debora Asta Togni hanno partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, un’avventura che ha segnato un punto di svolta nella vita della ballerina.

Il reality show ha rappresentato per entrambe un percorso di crescita personale e di riscoperta. “Grazie a Pechino mi sono sentita di nuovo viva” ha dichiarato Samanta.

Infatti, la ballerina ha anche rivelato come questa esperienza l’abbia aiutata a ritrovare fiducia in sè stessa.

Il rapporto con Mario Russo: separazione o riconciliazione

Samanta Togni ha spiegato che lei e Mario Russo stanno cercando di capire se il loro matrimonio abbia ancora un futuro. La crisi coniugale li ha portati a prendersi una pausa di riflessione, durante la quale Samanta è tornata in Italia e ha ripreso in mano la sua carriera.

“Dobbiamo capire se i pezzi rotti del nostro legame si possono ricompattare” ha affermato, lasciando aperta la possibilità di una riconciliazione.

Resta da vedere se la coppia riuscirà a superare questo momento difficile o se deciderà di intraprendere strade separate. Nel frattempo, Samanta Togni guarda avanti con nuova determinazione, pronta a riscoprire se stessa e le sue passioni.