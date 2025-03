Giulia De Lellis e Tony Effe alle Maldive: vacanza da sogno tra lusso e amore, ma senza foto insieme. Scattano teorie.

Tony Effe e Giulia De Lellis cercano di mantenere il più possibile privata la loro storia d’amore. Infatti, dopo aver ufficializzato la loro relazione, i due hanno deciso di non sbandierarla sui social. Infatti, i fan notano solamente attraverso piccoli particolari quando i due trascorrono del tempo insieme, e questo è ciò che sta accadendo in questi giorni.

Infatti, sia il trapper che l’influencer si trovano alle Maldive, probabilmente per una fuga romantica, eppure non è ancora spuntata alcuna foto che li ritrae insieme. Strategia, crisi o scelta per preservare la loro storia d’amore? Scopriamo cosa si nasconde dietro questa scelta.

Giulia De Lellis e Tony Effe insieme alle Maldive: gli indizi

Tra spiagge bianchissime, acque cristalline e resort di lusso, l’influencer e il rapper stanno trascorrendo giorni all’insegna del relax. Tuttavia, la coppia ha scelto di non pubblicare scatti insieme, alimentando la curiosità dei fan.

Negli ultimi giorni, il silenzio social di Giulia e Tony aveva fatto nascere dubbi su una possibile crisi. Ora, nonostante la vacanza condivisa, i due continuano a non apparire nelle storie e nei post ‘’uno accanto all’altra. I follower si chiedono se sia solo una strategia per mantenere il mistero o se ci sia davvero qualcosa che non va nella loro relazione.

Nonostante i rumors, le dichiarazioni recenti dei due sembrano confermare che l’amore tra Giulia e Tony procede a gonfie vele.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Lo stesso rapper, infatti, ha ammesso poche settimane fa che la relazione con l’influencer lo ha cambiato, costringendolo a impegnarsi di più rispetto al passato.

“Giulia è molto impegnativa” aveva detto in un’intervista, sottolineando però quanto tenga alla loro storia. Dal canto suo, Giulia ha sempre parlato di Tony con parole affettuose, definendolo premuroso e protettivo.

Un anello e progetti per il futuro

La coppia vive insieme a Milano e, nonostante le speculazioni, sembra più unita che mai. Tony ha regalato a Giulia un prezioso anello e l’ha definita “La mia ragione di vita“. Lei, dal canto suo, ha dichiarato di voler diventare madre in futuro, pur senza legare questo progetto a Tony in maniera definitiva.

Resta da vedere se i due decideranno di condividere finalmente qualche scatto insieme dalla loro vacanza paradisiaca o se continueranno a giocare con il mistero.