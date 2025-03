Monica Bellucci e Tim Burton comprano casa in Italia: la Toscana farà da sfondo alla storia d’amore tra l’attrice e il regista.

Monica Bellucci e Tim Burton hanno scelto la Toscana come luogo in cui ritirarsi lontano dai riflettori. È stata appena diffusa la notizia secondo cui la celebre coppia avrebbe acquistato una residenza a Palazzone, una frazione del comune di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. La notizia è stata diffusa da Repubblica e CentritaliaNews, che confermano l’interesse del regista per questa regione. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Tim Burton già avvistato nella zona

La scelta della location non è stata casuale. Infatti, la scorsa estate Burton e Bellucci avevano sorvolato la zona in elicottero, rimanendo affascinati dal paesaggio e dalla bellezza storica della residenza.

L’immobile, appartenuto a una ricca famiglia inglese, è immerso tra colline, vigneti e oliveti, un’ambientazione che sembra perfetta per lo stile gotico e suggestivo del cineasta.

TIM BURTON

Dopo l’acquisto, Tim Burton è stato avvistato nel borgo di Cetona, poco distante dalla nuova dimora. Il regista ha visitato la Minoc Gallery, diretta dalla regista Mimma Nocelli, dove ha mostrato grande interesse per le opere dell’artista Thomas Corey.

La sua presenza ha inevitabilmente attirato l’attenzione di curiosi e appassionati d’arte, che lo hanno descritto come una persona disponibile e affascinata dalle tecniche pittoriche esposte.

Prima della visita alla galleria, Burton ha anche pranzato al rinomato ristorante “Da Nilo”, apprezzando le specialità locali e godendosi la tranquillità del luogo.

La Toscana, nuova musa ispiratrice

Non è un caso che molti artisti e personaggi dello spettacolo scelgano la Toscana come rifugio. Le sue atmosfere uniche, i borghi medievali, le terme di San Casciano dei Bagni e le imponenti fortificazioni come la Fortezza di Radicofani richiamano scenari gotici e misteriosi, in perfetta sintonia con l’estetica di Burton.

L’acquisto di questa casa potrebbe rappresentare non solo un’oasi di pace per la coppia, ma anche un’ispirazione per nuovi progetti cinematografici. Chissà se proprio da queste terre nascerà l’idea per un prossimo capolavoro del maestro del cinema dark.