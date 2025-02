Giulia De Lellis e Tony Effe: tutta la verità sulla crisi, spunta un indizio

Cosa succede davvero tra Giulia De Lellis e Tony Effe? Le voci di crisi avrebbero trovato una secca risposta sui social.

Senza dubbio Giulia De Lellis e Tony Effe sono tra i volti noti più chiacchierati delle ultime settimane. Aldilà di Sanremo 2025, infatti, la coppia è stata al centro di tantissimi rumors. Gli ultimi, va detto, non positivi parlano di crisi e situazioni spiacevoli tra loro. Eppure, nelle ultime ore, ecco un gesto che avrebbe fatto chiarezza sulla vicenda.

Giulia De Lellis, le voci di crisi con Tony Effe

Non solo il recente Festival di Sanremo 2025 che li ha visti in qualche modo protagonisti tra palco e dietro le quinte, Giulia De Lellis e Tony Effe stanno continuando a far parlare di loro anche a kermesse musicale terminata. In particolare, nelle ultime giornate, alcuni media hanno parlato di una crisi tra loro che starebbe andando avanti da qualche tempo.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Secondo i meglio informati, a causa di litigi frequenti e incomprensioni, i due si sarebbero di recente allontanati. Situazioni che starebbero creando un clima di tensione che influisce sulla serenità della loro relazione. A destare particolare scalpore anche alcune presunti liti legate alla gelosia, non si sa bene di chi.

Il gesto sui social: è una smentita?

In tutto questo, però, su Instagram pare essere arrivato un importante messaggio da parte della De Lellis. La nota conduttrice e influencer, infatti, ha pubblicato uno scatto con un mazzo enorme di rose rosse ricevute a colazione. Che possa essere stato un dono proprio di Tony Effe? E se sì, che possa anche rappresentare un modo per smentire definitivamente le voci di crisi? Per scoprirlo occorrerà attendere altri dettagli. Ma l’indizio sulla “pace” tra i due sembra evidente…