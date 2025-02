Aria di crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe: la coppia vive un momento di tensione a causa della gelosia. Scopri i dettagli!

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe, iniziata presumibilmente durante l’estate ma ufficializzata solamente pochi mesi fa, pare che stia attraversando una battuta d’arresto. Come riportano diverse fonti, pare che la coppia stia vivendo un momento di crisi, proprio a pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo a cui ha partecipato il rapper.

I due hanno vissuto insieme l’esperienza del Festival, e si parlava persino di una proposta di matrimonio romantica con 4mila rose rosse, proposta che non è mai stata confermata. Ma cosa sta succedendo oggi tra Giulia e Tony? Scopriamo i dettagli degli ultimi rumors.

Giulia De Lellis e Tony Effe: le cause della crisi

Secondo Alberto Dandolo, giornalista del settimanale Oggi, la causa principale delle tensioni tra Giulia e Tony sarebbe il desiderio crescente di maternità di Giulia, che non trova riscontro nel giovane cantante romano.

La situazione si complica ulteriormente a causa di litigi frequenti e incomprensioni, che starebbero creando un clima di tensione che influisce sulla serenità della loro relazione. Non mancano, poi, le liti legate alla gelosia.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

Negli ultimi giorni, il portale Very Inutil People ha affermato che la rottura tra i due potrebbe essere imminente. Nonostante le indiscrezioni, entrambi hanno scelto di allontanarsi dai social, un chiaro segnale di disagio. La settimana trascorsa al Festival di Sanremo non è stata facile per Tony, il cui brano “Damme ‘na mano” non ha ricevuto il successo sperato.

Il desiderio di maternità di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha sempre manifestato il suo desiderio di costruire una famiglia. A 29 anni, questo sogno è diventato ancora più urgente per lei. In un’intervista, ha dichiarato: “Ho un grande desiderio di costruire una famiglia, è tra le mie priorità“.

Questo desiderio potrebbe essere alla base della sua precedente relazione con Carlo Beretta, che è finita proprio a causa di differenze simili.

Giulia in un’intervista passata ha descritto la sua relazione con Tony come “normale” e ha raccontato di condividere tutto con lui, anche il lavoro. Tuttavia, il contrasto tra le loro aspettative future sta creando tensioni che potrebbero minacciare la loro storia d’amore.