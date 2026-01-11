Mattino Cinque, come partecipare come pubblico

Come partecipare tra il pubblico a Mattino Cinque? La procedura è semplice, basta collegarsi al sito dei casting e lasciare i propri dati.

Mattino Cinque va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle ore 8:40 alle 10:50 circa. Se vi piacerebbe partecipare come pubblico e assistere dal vivo al programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, sappiate che è possibile: la procedura è molto semplice.

Mattino Cinque: come partecipare tra il pubblico?

In onda dal 2008 su Canale 5, Mattino Cinque è il programma mattutino di punta del Biscione. In un primo momento affidato a Barbara D’Urso, è poi passato ad altri giornalisti italiani molto apprezzati, come Claudio Brachino e Paolo Del Debbio. Da qualche anno, al timone ci sono Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Il programma, che ogni giorno si sfida con Storie Italiane, in scena su Rai1 con la conduzione di Eleonora Daniele, ha sempre riscosso un grande successo, per cui è normale che a molti telespettatori piacerebbe partecipare tra il pubblico.

Farlo è semplicissimo, basta inoltrare la propria richiesta su Parterre.tv, azienda nata nel 2005 su iniziativa di Marika Casiraghi che si occupa della gestione del pubblico di diverse trasmissioni, sia Mediaset che Rai. E’ necessario registrarsi nella sezione che riguarda Mattino Cinque e inserire i seguenti dati: nome e cognome​, un recapito telefonico, data di nascita e città di residenza.

In alternativa, si può fare richiesta anche sul sito di Mediaset Infinity, nell’apposita sezione Partecipa come pubblico.

Dove si registra Mattino Cinque?

Mattino Cinque si registra presso il Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese, situato in Viale Europa 44. Generalmente, Federica Panicucci e Francesco Vecchi accolgono il pubblico nello Studio 15, ma può accadere che si scelga anche lo Studio 7, usato nelle stagioni passate del programma e talvolta “rispolverato” in casi di problemi tecnici.