Dopo i rumor sugli attriti con il collega Francesco Vecchi, Federica Panicucci risponde a tono e si prepara ai suoi grandi show natalizi su Canale 5.

Dopo l’assenza alla sua festa di compleanno del collega Francesco Vecchi, in molti hanno iniziato a parlare di una presunta rottura tra i due volti storici di Mattino 5. Ma ora è proprio Federica Panicucci, in un’intervista a Novella 2000, risponde con dichiarazioni nette, senza lasciare spazio a dubbi. Nel frattempo si prepara ai grandi eventi natalizi di Canale 5…

Federica Panicucci si prepara alle feste natalize su Canale 5

Anche quest’anno sarà al timone del Concerto di Natale, in onda il 25 dicembre in prima serata su Canale 5, e di Capodanno in musica il 31 dicembre. Tra gli ospiti del concerto natalizio ci saranno nomi amatissimi come Orietta Berti, Michele Bravi, Sal Da Vinci e Gigi D’Alessio.

A Novella 2000, Federica Panicucci è emozionata: “Sono molto felice e onorata di accompagnare gli italiani, ancora una volta, in delle serate speciali. La gratitudine verso la mia azienda, che mi affida momenti così simbolici e celebrativi, è tanta“.

E con quasi 40 anni di carriera alle spalle, la sua voglia di fare tv non si è mai spenta: “Cerco di adattarmi a qualsiasi realtà televisiva. Fra poco festeggerò quarant’anni di carriera, durante i quali ho avuto esperienze molto entusiasmanti. Ognuna di esse mi ha arricchito a modo suo e continuo a credere che la prossima lo farà più della precedente“.

Gli attriti con il suo collega Francesco Vecchi

Nei giorni scorsi, sono esplose le indiscrezioni su una possibile tensione con Francesco Vecchi, il suo storico collega a Mattino 5. Ma Federica Panicucci è categorica: nessun problema tra loro. “Non c’è nulla di vero. Abbiamo ottimi rapporti e tra noi non c’è nessuna tensione. Garantito“, ha dichiarato a Novella 2000. Parole chiare e dirette, che spazzano via ogni sospetto di crisi professionale tra i due conduttori.