Diletta Leotta “scintillante” a Natale: pioggia di like per il look con pancino in vista

Diletta Leotta, incinta per la seconda volta, incanta Instagram con un elegante abito natalizio e una pelliccia bianca.

Con l’arrivo delle festività natalizie, Diletta Leotta incanta i suoi follower con una foto che la ritrae più luminosa e femminile che mai. Dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza, la celebre conduttrice sportiva ha voluto condividere su Instagram un momento speciale, mostrando con eleganza e naturalezza il suo pancino. Nell’immagine, indossa un raffinato abito lungo che valorizza dolcemente le sue forme, ricevendo in pochissimo tempo un’ondata di like e messaggi di affetto da parte dei fan.

Diletta Leotta incanta con il suo look natalizio scintillante

L’abito indossato da Diletta Leotta è un vero inno alla femminilità. Si tratta di un modello sottoveste lungo in jersey glitter, firmato Atelier Emé, brand con cui la conduttrice collabora proprio attraverso il suo profilo Instagram.

Il vestito presenta un raffinato scollo a top, con spalline sottili intrecciate che lasciano elegantemente la schiena scoperta. Il tessuto aderente segue armoniosamente le forme, valorizzando il pancino che la conduttrice non nasconde più, ma anzi sfoggia con orgoglio e naturalezza.

Il costo dell’abito è di 250 euro, una cifra che lo rende un regalo di Natale perfetto per chi desidera indossare un capo speciale durante le feste. A completare il look, una soffice pelliccia bianca che aggiunge un tocco di glamour e rende l’intera mise ancora più sofisticata.

La pioggia di like e commenti sui social

L’apparizione social di Diletta Leotta ha immediatamente scatenato una pioggia di reazioni positive. Tra i commenti più ricorrenti si leggono frasi come “Meravigliosa” e “Piena d’amore“, che confermano quanto la conduttrice sia amata dal suo pubblico, non solo per la sua bellezza ma anche per la semplicità e la dolcezza con cui condivide momenti importanti della sua vita.

Ecco, a segure, il post condiviso su Instagram: