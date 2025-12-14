Diletta Leotta torna sui social: pancino in bella vista durante il suo super allenamento

Diletta Leotta mostra con orgoglio il pancino sui social: la conduttrice, in attesa del secondo figlio, continua ad allenarsi in palestra.

Dopo l’annuncio della sua seconda gravidanza, Diletta Leotta è tornata sui social. Nello scatto, condiviso pochi giorni fa, si vede il marito Loris Karius e la piccola Aria – futura sorella maggiore – accarezzare il pancino della conduttrice. Da allora, la conduttrice non si è più nascosta e ha deciso di raccontare la sua dolce attesa a colpi di foto e Stories, anche durante gli allenamenti in palestra.

Diletta Leotta torna sui social: l’allenamento in palestra durante la gravidanza

Sui social, Diletta Leotta non smette di raccontare la sua passione per il fitness, nemmeno in gravidanza. Si è affidata al personal trainer Paolo Zotta, ma rispetto al passato ha modificato il suo programma, scegliendo esercizi meno intensi.

Nel video condiviso su Instagram si allena sollevando pesi in modo lento e controllato, concentrandosi su tricipiti e gambe. È un momento di grande serenità per lei, che continua a mantenere uno stile di vita attivo, senza esagerare, e sempre con attenzione alla salute.

Il suo look premaman sportivo

Il look di Diletta Leotta durante gli allenamento ha attirato l’attenzione dei fan. La conduttrice ha abbandonato i soliti leggings e shorts aderenti, preferendo un completo premaman comodo e pratico. Ha indossato una tuta oversize in felpa azzurra, portata a vita bassa per mettere in evidenza il pancino, abbinata a un crop top sportivo coordinato.

Ai piedi, le immancabili sneakers, in particolare le Nike Shox TL con suola ammortizzata, perfette per allenarsi in sicurezza. Ha completato l’outfit con calzettoni di spugna bianca indossati sopra i pantaloni. Nessun trucco e capelli sciolti: sui social, la conduttrice si mostra acqua e sapone, naturale e luminosa, perfetta icona anche durante la maternità.

Ecco, a seguire, la foto dell’annuncio pubblicata su Instagram: