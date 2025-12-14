Addio a Peter Greene, celebre per i ruoli da “cattivo” in Pulp Fiction e The Mask. Trovato senza vita nel suo appartamento.

Dopo l’addio all’amata attrice Wenne Alton Davis in un tragico incidente, il cinema piange il suo “cattivo”: è morto Peter Greene. Il suo volto è rimasto impresso nella memoria degli spettatori grazie a interpretazioni intense e disturbanti, come quella di Zed in Pulp Fiction e del malvagio Dorian in The Mask. L’uomo è stato trovato morto nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo manager, Gregg Edwards.

Addio al Peter Greene: vita e carriera tra luci e ombre

La realtà, per Peter Greene, è stata spesso più dura della finzione. In un’intervista del 1996 alla rivista Premier, aveva raccontato di essere fuggito di casa a 15 anni, vivendo per strada a New York e cadendo nella spirale della droga. Nello stesso anno tentò il suicidio, ma fu proprio quel momento a spingerlo verso la guarigione. “Ha combattuto i suoi demoni e li ha superati“, ha dichiarato il suo manager.

“Era una persona straordinaria“, ha aggiunto Gregg Edwards. “Uno dei grandi attori della nostra generazione. Aveva un cuore enorme. Era un grande amico e mi mancherà molto“.

Era diventato noto al grande pubblico per il ruolo di Zed, un sadico stupratore nel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino del 1994, e per l’interpretazione del cattivo Dorian nel film di Jim Carrey The Mask, anch’esso del 1994.

Ma la sua filmografia è un viaggio nell’oscurità: I soliti sospetti, Trappola sulle Montagne Rocciose, La moglie di un uomo ricco, Fine della corsa, Congiura mortale, Laws of Gravity, Clean, Shaven, Blue Streak, Training Day.

Trovato senza vita nel suo appartamento: cosa è successo

Peter Greene è stato trovato morto nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre nel suo appartamento in Clinton Street, nel Lower East Side di Manhattan. L’attore è stato ritrovato privo di sensi intorno alle 15:25 e dichiarato morto sul posto. Le autorità hanno escluso segni di violenza, ma la causa della morte resta al momento sconosciuta.