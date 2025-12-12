Addio all’attrice Wenne Alton Davis, investita da un’auto mentre attraversava la strada. Era nota per un ruolo in The Marvelous Mrs. Maisel

Le parole della figlia di Beppe Vessicchio hanno commosso a La Volta Buona, oggi lo spettacolo piange un altro volto noto del piccolo schermo: Wenne Alton Davis, attrice vista in una delle puntate della serie di successo The Marvelous Mrs. Maisel. E’ morta tragicamente a New York in un tragico incidente. Aveva 60 anni.

Muore l’attrice Wenne Alton Davis: la sua carriera

Wenne Alton Davis era nota per la sua interpretazione di una poliziotta in un episodio della quinta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, andato in onda nel 2023. Quella fu la sua ultima apparizione sullo schermo.

La sua carriera è iniziata nel 2004 con il cortometraggio Ladies Room e, nel tempo, ha preso parte a varie produzioni televisive e cinematografiche, tra cui Rescue Me (2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019) e Girls5eva (2022).

L’incidente a Manhattan: la dinamica della morte

Secondo quanto riportato dalla polizia di New York, la tragedia si è consumata la sera di lunedì 8 dicembre, poco prima delle 21:00. Wenne Alton Davis, il cui vero nome era Wendy Davis, stava attraversando la strada nel quartiere di Midtown Manhattan.

All’incrocio tra West 53rd Street e Broadway, quando è stata travolta da una Cadillac XT6 nera del 2023. Alla guida c’era un uomo di 61 anni, che stava effettuando una svolta a sinistra.

“Ha riportato gravi traumi alla testa e al corpo“, ha dichiarato la polizia in una nota. L’attrice stata immediatamente soccorsa dai sanitari e trasportata all’ospedale Mount Sinai West, dove è stata dichiarata morta.

Subito dopo la notizia della sua morte, Edward Reynoso, vicino di casa dell’attrice, ha ricordato l’ultimo scambio avuto con lei, poche ore prima dell’incidente. “Ti amo, ti apprezzo”, le parole che gli avrebbe detto.