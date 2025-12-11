Commozione a La Volta Buona: Alessia Vessicchio racconta l’uomo che ha scelto di farle da padre. Un ritratto intimo di Beppe Vessicchio.

Dopo l’addio di Beppe Vessicchio, la figlia Alessia ha deciso di ricordarlo pubblicamente per la prima volta in TV. È successo nella puntata dell’11 dicembre 2025 di La Volta Buona, dove Caterina Balivo. Ecco, a seguire, le dichiarazioni della figlia.

Alessia, la figlia di Beppe Vessicchio, commossa a La Volta Buona

Tutto è cominciato con una semplice foto pubblicata da Alessia Vessicchio sui social. Nell’immagine si vede il Maestro con una scritta che recita: “Sì, sono proprio io, il papà di Alessia“. Uno scatto che dice tutto, e che ha aperto l’intervista con la figlia in studio.

Non appena è andato in onda il video ricordo preparato da Caterina Balivo, la figlia si è visibilmente commossa: vedere il padre in quelle immagini ha riacceso emozioni fortissime. Poi il racconto si fa personale.

La donna ha ricordato con dolcezza e ironia il giorno in cui ha incontrato per la prima volta Beppe Vessicchio: “Avevo 7 anni quando l’incontro per la prima volta, era una partita di calcietto. Mia mamma aveva 28 anni, io 7 e lui ne aveva 20“.

“Poi la sera sono venuti tutto il gruppo a casa di mia mamma, che era l’unica con la casa, perché era la più grande. Io l’ho chiuso in camera a chiave, perché lui arrivò con la chitarra in spalla e cominciò il repertorio e fuori mia mamma ‘apri, fallo uscire’. Poi non è andato più via“, ha continuato.

“Da quel momento ha detto ‘mia figlia’, e io ho detto ‘mio padre'”

Alessia Vessicchio ha anche rivelato che il suo padre biologico è Bruno, ma che fu proprio Beppe Vessicchio a scegliere di esserci per lei: “A 7 anni lui scelse di essere comunque mio padre“. Una scelta che non è mai cambiata nel tempo.

“Da quel momento lui ha sempre detto mia figlia ed io ho detto ‘mio padre’, anche se lo chiamavo Beppe. Ma io ho sempre detto ‘mio padre’, perché io credo che il genitore è chi genera, papà vuol dire accudimento, occuparsi di una persona“, conclude.