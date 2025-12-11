Levante svela: “Sono sapiosessuale”, cosa l’ha conquistata del compagno

Levante sorprende i fan con una confessione inaspettata: la cantautrice rivela di essere sapiosessuale e svela cosa l’ha davvero conquistata del compagno Pietro. Ecco cosa ha detto nell’intervista.

La cantautrice Levante, annunciata tra i Big del prossimo Sanremo 2026, è pronta a inaugurare una nuova fase della sua carriera, divisa tra il lancio del nuovo singolo, una tournée teatrale e l’attesissimo palco dell’Ariston. Ma, in mezzo agli impegni, è stata una dichiarazione inaspettata a catturare l’interesse dei fan e dei media, lasciando emergere un lato più intimo della sua vita privata. La cantante, ha infatti ammesso di essere “sapiosessuale”, spiazzando tutti.

Levante si racconta: la rivelazione durante l’intervista

Ospite del programma Say Waaad?!? su Radio Deejay, Levante ha sorpreso tutti con una dichiarazione che ha subito acceso la curiosità del pubblico. Parlando del suo modo di vivere le relazioni e dell’attrazione verso il partner, la cantante ha spiegato di identificarsi come sapiosessuale, introducendo un termine forse ancora poco conosciuto ma molto significativo.

La stessa artista ha chiarito cosa racchiuda questa definizione, soffermandosi sulla dimensione emotiva e intellettuale che la lega al compagno Pietro, padre di sua figlia. Con grande spontaneità, ha raccontato: “Sono sapiosessuale. Cosa significa? Sapiosessuale è colui o colei che è attratto dalla conoscenza”.

L’artista ha aggiunto: “Per parlare del mio compagno Pietro, che è il padre di mia figlia, è un uomo veramente molto bello, un bonazzo. Però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio. Io lo adoro. Parliamo di filosofia, di tutto, e io rimango lì come appesa, come una babba”.

Il significato della sua confessione e cosa c’è nel futuro

La dichiarazione ha subito fatto il giro dei social, alimentando discussioni sul significato della sapiosessualità e sul modo in cui questo orientamento relazionale valorizzi la mente come elemento centrale dell’attrazione. Per Levante, questo sguardo sembra essere parte integrante della serenità trovata accanto a Pietro, un equilibrio che l’artista porta con sé anche nella sua musica e nella sua vita quotidiana.

Intanto, mentre l’intervista continua a far parlare, la cantautrice si prepara ad affrontare mesi intensi: una tournée teatrale che toccherà le principali città italiane e, soprattutto, il grande ritorno sul palco dell’Ariston tra i Big di Sanremo 2026 con un brano che anticiperà il suo prossimo album di inediti. Un periodo cruciale, che Levante affronterà con quella stessa autenticità che l’ha portata ad aprirsi senza filtri anche sulla sua vita privata.