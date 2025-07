Attacchi e critiche da parte di haters per il suo aspetto fisico: Levante non ci sta e replica con un messaggio molto importante.

In passato aveva raccontato di essere stata anche vittima di stalking da parte di un uomo. Ora, invece, Levante, famosa e apprezzata cantante, si è trovata a fare i conti con pesanti commenti a carattere di bodyshaming. La donna ha spiegato con un durissimo sfogo quanto capitatole rispondendo alle parole di chi l’ha associata ad una problematica grave come l’anoressia.

Levante: i commenti sul fisico dopo il Pride

Lo scorso weekend, Levante ha preso parte, così come tanti altri artisti e personaggi dello spettacolo, al Pride a Milano. In quell’occasione c’è stato modo di manifestare per il diritto alla libertà ma per alcuni, cantante in primis, è stato tempo di finire nel mirino di qualche haters. Nello specifico, la donna ha denunciato di aver ricevuto insulti e messaggi che l’accusavano di essere troppo magra, addirittura anoressica.

Parole e messaggi che alla donna proprio non sono andati giù e che l’hanno portata ad arrabbiarsi con annessa riflessione e sfogo. “I COMMENTI SUL CORPO DEGLI ALTRI SONO NIENTE ALTRO CHE LA MANIFESTAZIONE DELLA MISERIA CHE CI SI PORTA DENTRO”, sono state le parole scritte in maiuscolo in una storia su Instagram.

Lo sfogo dopo le accuse di anoressia

“Parlare del mio corpo come quello di una persona anoressica, con la facilità con cui alcune persone hanno fatto nei giorni scorsi, non solo è folle per la falsità del fatto ma è gravissimo per chi ne soffre davvero e legge le vostre parole di disgusto”, ha scritto Levante continuando il suo duro messaggio contro gli haters.

“Dire che il mio corpo non è un modello di bellezza non mi ferisce, io con queste ossa, con queste linee, con questo volto ci convivo da sempre e ho imparato ad amare (e per certi versi sto imparando ancora) ogni parte di me. Sono magra da sempre: le oscillazioni e i micro cambiamenti che il tempo mi ha regalato le ho accolte, ma non ho subito chissà quali trasformazioni”, ha proseguito ancora la donna che ha sottolineando di non rispondere “alla bellezza dettata dallo sguardo maschile (e sì parlo anche delle donne quando dico ‘sguardo maschile!’) […]”.

La cantante ha poi concluso il pensiero facendo riferimento a come tante giovani donne soffrano per questo modus operandi di commentare e criticare: “[…] Le ragazze si ammalano per le vostre ossessioni di commentare i corpi, di guardarli e visionarli, fare diagnosi, desiderare di correggere, decidere cosa è accettabile e cosa non lo è […]”, ha aggiunto chiedendo di smetterla di parlare del corpo e della vita degli altri.