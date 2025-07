“Shaila sta frequentando un famoso calciatore”: arriva la segnalazione

Svolta amorosa per Shaila Gatta che dopo il Grande Fratello e Lorenzo Spolverato starebbe frequentando un famoso calciatore.

Dopo l’indiscrezione che l’avrebbe voluta vicina ad un imprenditore, ecco per Shaila Gatta un nuovo rumors, questa volta frutto di una doppia segnalazione giunta via social. Pare che dopo la storia nata al Grande Fratello con Lorenzo Spolverato, ora terminata, l’ex Velina si stia frequentando con un famoso calciatore di Serie A.

Shaila Gatta: la vita dopo il GF e Spolverato

Al termine dell’esperienza al Grande Fratello, il nome di Shaila Gatta è stato molto chiacchierato specie per via della relazione nata nella Casa con Lorenzo Spolverato. I due, infatti, dopo essere stati protagonisti nel reality si sono lasciati ma i fan della coppia hanno provato in ogni modo a farli rimettere insieme, ma senza successo.

Shaila Gatta – www.donnaglamour.it

La ragazza ha confessato via social, a più riprese, di non aver affrontato un bel momento dopo la fine della relazione spiegando di essersi trovata a comprendere alcune dinamiche vissute nella Casa che non le sarebbero piaciute. Ora, però, per l’ex Velina pare esserci una novità con una doppia segnalazione in tema amore…

La segnalazione sul calciatore

Dando uno sguardo al profilo Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ecco che due utenti hanno segnalato, in momenti differenti, cosa starebbe capitando alla bella Shaila. Pare che la ragazza stia frequentando un famoso calciatore di Serie A. Di chi si tratta? Stando alla segnalazione di Riccardo Sottil. A fornire qualche dettaglio in più sul presunto flirt o “conoscenza” è stata la seconda utente che ha contattato l’esperta evidenziando che la donna e il giocatore avrebbero come amico comune il manager della Gatta. Sarà davvero così? Non resta che attendere ulteriori informazioni. Per il momento i diretti interessati hanno preferito non commentare, né in un senso né in un altro.