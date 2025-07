Alessandra Amoroso: “All’ottavo mese ma sgambetto sul palco come una matta”

Si sta godendo ogni singolo istante della sua gravidanza Alessandra Amoroso che ha deciso di non smettere di cantare anche in dolce attesa.

Canta, si allena in modo molto energico e soprattutto non smette di sognare e di comportarsi da professionista. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso che a Grazia ha parlato di come stia portando avanti la gravidanza della piccola Penelope considerando anche gli impegni di lavoro tra tour e spettacoli vari che la vedono impegnata in questa estate 2025.

Alessandra Amoroso: la gravidanza e il lavoro

Fin da subito i pensieri di Alessandra Amoroso in relazione alla dolce attesa e al proprio lavoro erano stati chiari: continuare a cantare e portare avanti fino alla fine i vari impegni presi. In questo senso, anche nell’intervista a Grazia, l’artista ha spiegato diversi aspetti di questa sua decisione, fin qui seguita alla lettera.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

“Quando ho scoperto di essere incinta il tour era già fissato e ho deciso di farlo“, ha detto la cantante. “Come si dice dalle mie parti ‘Addu rriu, mintu lu zippu’, ossia ‘dove arrivo, metto un segno’. Poi vedremo. Sto facendo un gran lavoro per non forzare le corde vocali ed essere più leggera sugli acuti”, ha raccontato la donna.

La riflessione sulla dolce attesa

Ma le parole della Amoroso sono state in generale molto precise anche verso tutte le donne che si trovano spesso a dover decidere tra la gravidanza e la propria professione: “Sto entrando nell’ottavo mese di gravidanza e sgambetto sul palco come una matta. La gravidanza viene vista non come un fatto naturale ma come un rischio nel lavoro. Bisognerebbe sostenere le donne che tornano al lavoro, anziché declassarle”, ha commentato a gran voce l’artista a Grazia.

La piccola Penelope dovrebbe arrivare nei primi giorni di settembre con la data massima fissata al 9. Alessandra e il compagno, Valerio Pastore, non vedono l’ora…