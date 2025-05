Alessandra Amoroso non si ferma: il super allenamento in gravidanza, il video

La cantante Alessandra Amoroso non rinuncia agli allenamenti anche in gravidanza. L’ultima sessione è stata super: il video.

Dopo essersi mostrata per la prima volta con il pancione ad Amici, Alessandra Amoroso non si nasconde più e con orgoglio sta spesso mostrando il suo ventre che piano piano sta crescendo. Oltre all’apparizione al GialappaShow, ecco la cantante essere diventata virale in queste ore per il suo super allenamento. Anche in gravidanza, infatti, la donna non sta rinunciando a tenersi in forma.

Alessandra Amoroso e la gravidanza

Si era tanto parlato di lei e del compagno prossimi a diventare genitori ma le voci non avevano ancora tovato conferma, almeno sino a poche settimane fa quando appunto Alessandra Amoroso aveva ufficializzato la dolce attesa. Lei e Valerio Pastore, infatti, diventeranno presto genitori e a quanto pare le cose in gravidanza stanno andando piuttosto bene.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

La Amoroso aveva raccontato a Verissimo la sua intenzione, già confermata con i fatti, di continuare a lavorare fino a quando il suo fisico glielo permetterà. In merito, invece, al bebè in arrivo e all’affetto del suo compagno in questo periodo, la donna aveva detto: “Va benissimo, lui mi supporta in ogni modo possibile”.

Il video del super allenamento con il pancione

Oltre al lavoro, però, la cantante sta dimostrando di voler essere ancora al 100% attiva. In questa ottica, è bastato dare uno sguardo sui social per vedere il recente allenamento condiviso dalla pagina La Big Family, profilo che si occupa della questioni legate alla Amoroso.

L’artista è stata al centro di una clip che ha fatto vedere come si stia allenando alla grandissima anche con il pancione che sta crescendo vistosamente. Per la donna un intenso training con le corde o funi. Si tratta di un allenamento funzionale ad alta intensità e a corpo libero che evidentemente risulta essere consono in questo momento per la cantante. “Penelope nascerà più forte della madre mi sa di questo passo”, ha ironizzato uno andando a sottolineare con quale intensità la donna si stesse allenando.