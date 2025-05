Il famoso ballerino di Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca costretto al ricovero in ospedale per problemi di salute. Le parole del danzatore.

Dopo essere stato in questi giorni protagonista di un simpatico siparietto nel salotto di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, per Pasquale La Rocca non ci sono state buone notizie. Il famoso ballerino di Ballando con le Stelle, infatti, è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute. A renderlo noto lui stesso con un video pubblicato sui social.

Pasquale La Rocca assente a Sognando Ballando

Indubbiamente tra i ballerini più amati e apprezzati della tv ed in particolare di Ballando con le Stelle c’è sicuramente Pasquale La Rocca che in questi giorni ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute importanti che lo porteranno a non essere presente in queste ore alla puntata di Sognando Ballando con le Stelle, programma di Rai 1 con Milly Carlucci.

Il danzatore ha spiegato di aver avuto una problematica di salute che lo ha costretto al ricovero in ospedale e, di conseguenza, sotto parere medico, ad essere obbligato a rinunciare alla sua partecipazione in puntata alla trasmissione della Carlucci.

Il ricovero e i problemi di salute: la spiegazione

“Purtroppo a causa di alcuni problemi di salute, ho dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale. I medici mi stanno rassicurando che mi rimetterò al più presto”, ha spiegato La Rocca nel video pubblicato sulla sua pagina Instagram. “Con tutto me stesso, spero di poter essere con voi per l’ultima puntata. Nel frattempo, voglio fare il mio più grande in bocca al lupo per questa sera a tutti gli straordinari colleghi, ballerini, concorrenti e a tutta la meravigliosa squadra di Sognando Ballando Vi seguirò da casa, con il cuore sul palco”.

Pasquale ha sottolineato di non essere più in ospedale ma di essere stato ricoverato per una infezione “molto acuta alla gola che ha richiesto un’attenzione particolare”. La speranza è quella di rivedere il danzatore al suo posto sul palco. Nella puntata odierna al suo posto ballerà Filippo Zara.