Momento di leggero imbarazzo in tv a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo e Pasquale La Rocca protagonisti di un siparietto.

Ha recentemente mostrato una sorta di album di infanzia insieme alla mamma che ha commosso l’intero pubblico de ‘La Volta Buona’ e della Rai. Stiamo parlando di Caterina Balivo che nell’ultima puntata andata in onda del suo programma ha visto tra gli ospiti il ballerino Pasquale La Rocca con il quale c’è stato un scambio di battute piuttosto imbarazzante…

Caterina Balivo e Pasquale La Rocca a ‘La Volta Buona’

Durante la recente puntata de ‘La Volta Buona’ trasmessa nel pomeriggio di Rai 1, tra gli ospiti erano presenti Rossella Erra, Guillermo Mariotto e anche Pasquale La Rocca. L’occasione speciale per parlare nel salotto di Caterina Balivo è stata quella della partenza di Sognando Ballando con le Stelle, lo spin off di Ballando, appunto.

Pasquale La Rocca – www.donnaglamour.it

Tra i presenti in studio si è parlato in modo piuttosto ampio di alcune dinamiche dello show, degli allenamenti, dei giudici e in generale di tutto quello che riguarda la preparazione di una esibizione, dietro le quinte e poi sul palco.

Momento imbarazzante: “Ma che hai fatto al viso?”

Eppure, mentre gli ospiti e la padrona di casa parlavano, ecco la Balivo spingersi in un momento molto curioso con La Rocca. La bella Caterina, infatti, è rimasta colpita dall’aspetto del danzatore ed in particolare dal suo viso. “Ma hai fatto qualcosa al viso? Sei passato dal chirurgo? Non ho capito cosa è successo a questo ragazzo”, ha esordito la donna generando un piccolo momento di imbarazzo.

“Niente, solo tanto lavoro su di me. Un nuovo anno, nuove energie e tanto ballo. Forse è il baffo. Ti piace? Allora me lo tengo”, ha risposto Pasquale facendo riferimento al suo look con i baffi. Dal canto suo la Balivo ha risposto facendo poi sorridere tutti i presenti e i telespettatori de ‘La Volta Buona‘: “Anche Mariotto ha i baffi ma non è lo stesso effetto”.