Isola dei Famosi, altro addio: intanto Lorenzo Tano se la prende con Spadino

Un nuovo forfait a L’Isola dei Famosi ma anche una lite importante che ha visto coinvolti Lorenzo Tano, figlio di Rocco, e Spadino.

Si era parlato della possibilità di vedere Antonella Mosetti dire addio a L’Isola dei Famosi solamente dopo pochi giorni. Invece, la modella è ancora al suo posto. A ritirarsi, a quanto pare, è stato un altro naufrago, il tutto mentre tra i vari concorrenti si stava scatenando una prima forte lite con protagonisti Spadino e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.

Isola dei Famosi: la lite tra Lorenzo Tano e Spadino

La convivenza forza a L’Isola dei Famosi inizia a portare i concorrenti ad avere i nervi a fior di pelle. Nelle ultime ore, infatti, alcuni naufraghi sono stati protagonisti di una accesa discussione. Protagonisti Spadino e Lorenzo Tano che sono arrivati al confronto, molto ravvicinato, dove non sono mancate parole grosse e qualche accusa.

Nel corso del daytime de L’Isola mostrato su Canale 5 e anche sui social è stato possibile vedere come Tano e Spadino si siano scontrati. Di fatto, il figlio di Rocco Siffredi ha accusato l’altro concorrente di non comportarsi da leader e anche di essere falso. Un’accusa che il giovane non ha gradito e che lo ha portato a replicare con forza chiedendo spiegazioni. I due, per il momento, non si sono chiariti e, anzi, sembra che il clima sia ancora piuttosto teso senza che nessuno riesca a mediare.

Leonardo abbandona il gioco

in questa situazione di tensione tra concorrenti, c’è chi, invece, non ha retto lo sforzo psicologico di trovarsi su un’isola in Honduras. Vedere per credere lo sfogo di Leonardo, noto modello, che ha deciso di lasciare il gioco, anche se per il momento, le uniche informazioni che abbiamo riguardano il suo abbandono della Playa. “No, io non ce la faccio”, ha detto. “Io non so bene qua. Io provo sempre a rimanere ma il mio corpo e la mia testa devono stare bene. Adesso non so molto bene. Ok, ho chiesto di andare a casa”, le sue parole.