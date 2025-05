A L’Isola dei Famosi c’è già il sentore di un secondo abbandono: Antonella Mosetti in crisi, “Sto male”. Cosa sta succedendo.

L’Isola dei Famosi è iniziata da pochissimo ma già ci sono le prime voci di ritiri. Il primo è già arrivato con Angelo Famao che non ha retto neanche una settimana in Honduras. Ma adesso un altro nome si sta aggiungendo a quello dei possibili ritiri dell’edizione. Stiamo parlando di Antonella Mosetti, che in meno di una settimana dall’inizio del reality sta vivendo una profonda crisi personale che potrebbe spingerla anche all’abbandono dell’avventura televisiva, la seconda crisi dopo quella di Carly.

Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Antonella Mosetti in crisi a L’Isola dei Famosi

L’avventura di Antonella Mosetti a L’Isola dei Famosi 2025 potrebbe concludersi prima del previsto. Durante le ultime ore, la showgirl ha vissuto un momento di forte crisi emotiva che l’ha portata a valutare seriamente l’ipotesi di lasciare il reality show.

Dopo gli scontri iniziali con Alessia Fabiani e le difficoltà ambientali tipiche di Playa Uva, l’ex volto di Non è la Rai ha rivelato le sue fragilità, raccontando un dolore personale mai superato.

Infatti, parlando con i compagni Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti, ha ricordato il lutto vissuto pochi mesi fa: la scomparsa del padre, avvenuta dopo una lunga malattia. “Sono arrivata sull’Isola cercando di elaborare il mio dolore” ha dichiarato. Le privazioni fisiche e l’isolamento stanno però acuendo le sue sofferenze: “Per me il mio papà non era un papà normale, era il mio gemello“, ha confessato in lacrime davanti alle telecamere del confessionale.

La possibilità di abbandonare il reality

“Sono troppi anni che sto male” ha detto la Mosetti in uno sfogo sincero. Il malessere interiore, unito alla fatica fisica, potrebbe spingerla a lasciare L’Isola dei Famosi molto presto.

Nonostante i tentativi degli altri naufraghi di confortarla, Antonella ha ammesso: “Io non sto bene“. A sorpresa, anche Alessia Fabiani le ha offerto sostegno, cercando di mettere da parte le incomprensioni iniziali.

Tutti attendono ora la prossima diretta, dove Veronica Gentili affronterà probabilmente l’argomento con l’interessata.