Giovanni Tronchetti Provera assente al compleanno di Chiara Ferragni: tornano le voci di crisi. Scopri le ultime indiscrezioni.

Il 38esimo compleanno di Chiara Ferragni avrebbe dovuto essere un momento speciale di celebrazione e affetto, ma si è trasformato nell’ennesimo capitolo di una crisi sempre più evidente. L’imprenditrice digitale ha trascorso la giornata ad Abu Dhabi, ma ha deciso di festeggiare qualche giorno dopo in Provenza, lontana da Milano e, soprattutto, lontana dal suo attuale compagno, Giovanni Tronchetti Provera. Una distanza non solo geografica, ma anche simbolica, che alimenta le voci di rottura. Ma scopriamo tutte le indiscrezioni sulla presunta crisi.

Il racconto di Parpiglia: “Lui a Milano con amici, lei in Provenza”

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha raccontato sui social di aver incontrato Giovanni a Milano proprio nel giorno del compleanno di Chiara. Secondo Parpiglia, l’imprenditore era in compagnia di due amici, un uomo e una donna, mentre Ferragni si godeva una vacanza con amici in Francia.

L’assenza di Tronchetti Provera al fianco della compagna nel giorno del suo compleanno rafforza le ipotesi di un allontanamento. La coppia, al centro del gossip sin dall’inizio della relazione, sembrerebbe ora arrivata a un punto critico.

I dissapori con la famiglia e i “no” imposti a Chiara Ferragni

Secondo fonti vicine alla coppia, le tensioni sarebbero iniziate mesi fa, soprattutto per i rapporti non idilliaci tra Chiara Ferragni e la famiglia di lui. La madre di Giovanni, in particolare, non gradirebbe l’esposizione mediatica dell’influencer e avrebbe posto almeno due “divieti” per contenere la visibilità della relazione.

Nonostante i tentativi di mantenere un profilo basso, la coppia è stata spesso paparazzata e la pressione mediatica sembra aver influito negativamente sul rapporto. L’assenza di Tronchetti Provera anche il Primo Maggio e ora al compleanno di Chiara, potrebbe rappresentare l’ennesimo segnale di una crisi profonda, forse irreversibile.

Ad oggi, né Chiara Ferragni né Giovanni Tronchetti Provera hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma il silenzio, in questi casi, può essere più eloquente di qualsiasi smentita.