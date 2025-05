Per il suo 38esimo compleanno, Chiara Ferragni “fugge” dall’Italia e si rifugia ad Abbu-Dhabi per 24 ore. Scopri i dettagli.

Oggi, mercoledì 7 maggio, Chiara Ferragni spegne 38 candeline, ma per quest’anno non ci sarà nessun grande party esclusivo. Infatti, la nota influencer ha deciso di festeggiare il compleanno in modo diverso, con una “fuga” di 24 ore fuori dall’Italia. Segno della presunta crisi con Giovanni Provera?

L’imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi fan alcuni momenti del suo compleanno, e ha rivelato il motivo che l’ha spinta a prendere un aereo e partire in questo giorno così importante. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni vola ad Abu-Dhabi nel giorno del suo compleanno

Con un post Instagram, la famosa influencer ha rivelato ai suoi (numerosi) follower di trovarsi attualmente ad Abu-Dhabi.

“Festeggiando il mio compleanno in modo diverso, lavorando ad Abu Dhabi per 24 ore…” scrive sotto al post, chiarendo così il motivo della sua “fuga” in questo giorno speciale.

Ma questo sarà il suo modo per festeggiare i suoi 38 anni? Oppure una volta rientrata in Italia organizzerà una festa con amici e parenti? Al momento l’influencer non ha lasciato alcun indizio sulle sue intenzioni per festeggiare l’importante traguardo.

Chiara Ferragni: il messaggio ai fan

Nel post pubblicato in occasione del suo compleanno, l’influencer rivolge un messaggio speciale ai suoi fan: “Grazie a tutti per gli auguri, per l’affetto, per il supporto e per avermi fatto sentire me stesso più di prima.. Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché è quello che succede quando vivi il vero te stesso“.

Il suo messaggio è chiaro: ora l’influencer ha voglia di voltare pagina dopo il periodo difficile affrontato sia nella sfera privata che professionale.

Sotto al post sono arrivati migliaia di commenti di amici, parenti e sostenitori che hanno augurato un felice compleanno all’influencer.