Spuntano alcuni retroscena sulle ultime ore di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo dati per “separati”. Cosa è successo.

Dopo aver dato un importante annuncio a livello lavorativo e personale, Chiara Ferragni è tornata a far parlare per la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Infatti, le ultime voci parlano della coppia che sarebbe alle prese con un piccolo momento di allontanamento, almeno per quanto concerne la recente giornata del Primo Maggio appena trascorsa. Dietro, però, ci sarebbe un motivo piuttosto importante.

Chiara Ferragni e la storia con Tronchetti Provera

Nelle ultime settimane, la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è stata oggetto di tantissime attenzioni da parte dei media. La storia tra i due è parsa in continuo evolversi e c’è chi ha parlato anche di una sorta di tira e molla poi risolta, a seguito di una lite, con una cena romantica e distensiva.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Ore, qualcosa di molto simile sarebbe accaduto di nuovo e avrebbe portato Chiara e Giovanni a trascorrere le ultime ore separatamente, in particolare in occasione della festività del Primo di Maggio che i due hanno passato divisi.

“Separati”: ecco cosa è successo di nuovo

Dando uno sguardo alla newsletter dell’esperto Gabriele Parpiglia, infatti, per il Primo Maggio, Chiara e Giovanni sono stati “separati”. Secondo quanto riportato dal giornalista, ieri, mentre Chiara Ferragni si mostrava prima a Cremona e poi a Lucca, Giovanni Tronchetti Provera trascorreva la giornata festiva vicino Pontida assieme ad alcuni amici in una splendida villa.

“Non ha dato un cenno di abbraccio virtuale: un cuore, un mazzo di rose, una cena insieme… niente di niente. E poi il Primo Maggio, dopo una data imprenditoriale così importante, trascorsa da separati, nuovamente, ancora e ancora”, ha sottolineato ancora Parpiglia.

Dietro questo distacco per il Primo di Maggio ci sarebbe una sorta di stanchezza dell’uomo relativamente alla troppa “pressione mediatica“, specie dopo l’ultima paparazzata di Chi che sarebbe venuta “a comando”.