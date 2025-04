L’annuncio svolta di Chiara Ferragni: “Devo raccontarvi una cosa”

Novità a livello personale e professionale per Chiara Ferragni che ha pubblicato alcuni contenuti sui social annunciando qualcosa di importante.

Solamente pochi giorni fa tutti si erano interessati alla presunta crisi superata con Giovanni Tronchetti Provera. Adesso, invece, i riflettori su Chiara Ferragni sono arrivati per altre ragioni. La nota influencer e imprenditrice, infatti, ha condiviso prima un post social e poi alcune stories nelle quali ha comunicato una importante novità nella sua vita, privata e lavorativa.

La novità per Chiara Ferragni

Tramite un lungo post Instagram con alcune foto e alcuni messaggi, Chiara Ferragni ha deciso di rendere partecipi della novità che la riguarda da molto vicino. L’imprenditrice digitale è diventata a tutti gli effetti azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand, ovvero dell’azienda che porta il suo nome. La notizia è stata data ai fan con un messaggio da lei ricevuto con tale comunicazione appunto.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

“Congratulazioni Chiara, ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand”, si legge nel messaggio su WhatsApp mostrato dalla donna e del quale, però, non si vede il mittente. Una novità importantissima che ha segnato, evidentemente, un momento decisivo nella vita della stessa Chiara.

La spiegazione e le nuove responsabilità

A conferma di questo step importante, anche il contenuto delle altre immagini condivise da Chiara dove si legge un lungo messaggio: “Oggi voglio raccontarvi una cosa sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand. Non è solo questione di quote o di percentuali, è un inizio”, ha scritto per i fan.

“Questa decisione è un passo concreto, è la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza più delegare, senza far finta che vada tutto bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand e il mio nome. Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono”.

La Ferragni ha precisato poi: “Ma so che sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà, fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l’unico punto da cui ripartire”.