Momento molto intenso nella vita di Manila Nazzaro e del marito Stefano Oradei. La confessione in televisione dell’ex Miss.

Solamente poche settimane fa era finita nella bufera per alcune ricostruzioni sulla sua vecchia relazione. Adesso, invece, Manila Nazzaro ha deciso di far parlare per ragioni ben diverse ed in particolare una problematica che affligge il suo matrimonio con Stefano Oradei. La coppia, infatti, sta provando, al momento invano, ad avere un figlio.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sognano un figlio

Già in passato Manila Nazzaro aveva raccontato la volontà di diventare di nuovo madre e, questa volta, di farlo dando un figlio a suo marito, Stefano Oradei. La coppia sta desiderando tanto allargare la famiglia ma, a quanto pare, senza successo. “Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita”, ha ammesso l’ex Miss parlando a The Couple nel corso dell’ultima puntata.

Manila Nazzaro – www.donnaglamour.it

Manila ha raccontato che il suo desiderio più grande è quello di rendere felice il marito che sarebbe un padre perfetto per i suoi figli. “Il sogno c’è e sarebbe quello di rendere Stefano padre perché penso che possa essere il padre migliore del mondo”, ha aggiunto.

“Come un fallimento”

Proprio continuando nel suo discorso con la Blasi a The Couple, la Nazzaro ha ammesso di non vivere benissimo questa situazione. In tale ottica, affrontando il tema a cuore aperto, la donna è praticamente scoppiata in lacrime: “Non ci siamo riusciti. In quel momento ci si sente inadeguate e lo viviamo come un fallimento. Stefano è meraviglioso ogni giorno perché riesce a scacciarmi questo tipo di pensiero, ma mi sono sentita in colpa e spero di compensare con il nostro amore e la nostra vita fatta di famiglia e rispetto […]”.

Lo stesso Oradei ha ammesso di sentirsi pronto a diventare padre e di essersi commosso quando il figlio più piccolo di Manila lo ha chiamato “papà”. “Sì, mi sono commosso. Ha avuto una sensibilità che mi ha colpito moltissimo”, ha detto il danzatore.