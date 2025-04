Confessioni molto intime per Sabrina Salerno che ha ripercorso alcune tappe del suo rapporto con il padre biologico, ora deceduto.

Dopo aver allarmato i suoi tanti fan per le condizioni di salute e le terapie seguenti alla scoperta del tumore al seno, Sabrina Salerno è tornata a fare musica e anche ad essere protagonista in televisione. La soubrette ha preso parte a ‘Obbligo o verità’ dove ha parlato in modo piuttosto intimo della sua famiglia e del rapporto con il padre biologico.

Sabrina Salerno e il rapporto con il padre biologico

Ospite della trasmissione di Alessia Marcuzzi, ‘Obbligo o verità’, Sabrina Salerno ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita. In particolare il rapporto con il padre biologico che, per la verità, non è stato affatto un genitore per lei. “Non credo di essere mai stata figlia, ma sono sempre stata madre, padre. Mio padre non mi ha mai accettata”, ha raccontato la soubrette.

Sabrina Salerno – www.donnaglamour.it

La Salerno ha spiegato di non essere mai stata figlia anche sulla carta in quanto il padre l’ha riconosciuta solo in età avanzata: “Grazie a mia sorella ho fatto il test del DNA a 45 anni e lui mi ha dovuto riconoscere“, ha ammesso spiegando come questa situazione abbia influito molto nella sua vita e nella sua crescita.

Il gesto prima della morte del padre

Proprio in riferimento all’ultimo periodo di vita del padre, morto qualche tempo fa, la Salerno ha raccontato un importante gesto fatto nei suoi confronti che nasconde, in realtà, grande affetto verso gli altri componenti della sua famiglia.

“Io l’ho perdonato, ho passato quattro mesi prima che morisse in cui l’ho chiamato papà“, ha spiegato la soubrette sottolineando il suo gesto e anche le motivazioni dietro tale decisione. “Perché ho una sorella e un fratello adolescenti e volevo che anche loro sentissero che lo chiamavo papà, anche se è il mio padre biologico, l’ho perdonato, ma non ho la stima per lui. Un bambino che nasce non ha responsabilità”, ha aggiunto la Salerno.