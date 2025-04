Dopo i tanti rumors sul conto di Francesco Totti a ‘Sognando Ballando con le Stelle’, ecco Milly Carlucci uscire allo scoperto.

Nelle ultime settimane sono state tantissime le voci su ‘Sognando Ballando con le Stelle’ e il possibile approdo di Francesco Totti con tanto di maxi cachet. Adesso, a parlare dell’ex capitano della Roma ci ha pensato la padrona di casa Milly Carlucci che ha svelato tutta la verità e cosa i telespettatori debbano aspettarsi dal programma.

Totti a ‘Sognando Ballando con le Stelle’: i rumors

Sta per iniziare ‘Sognando Ballando con le Stelle’ che, di fatto, aprirà le danze prima dell’arrivo della nota trasmissione di Rai 1 tra l’autunno e l’inverno. Al comando del programma, come sempre, Milly Carlucci che ha svelato in queste ore alcuni dettagli a proposito di chi prenderà parte allo show e ha persino chiarito le voci su Francesco Totti.

Milly Carlucci e Paolo Belli – www.donnaglamour.it

Come anticipato, nelle scorse settimane si sono moltiplicate le voci sul possibile approdo di Totti nel programma della Carlucci. Per l’ex capitano della Roma si era persino discusso di un presunto maxi cachet per l’occasione. “Ha strappato il suo ‘sì'”, era stata la voce più importante relativa alla conduttrice e al Pupone. Ma come stanno davvero le cose? La padrona di casa ha finalmente rotto il silenzio.

Milly Carlucci vuota il sacco su Totti

Parlando al settimanale DiPiù, la Carlucci ha confermato l’interesse verso Totti: “Abbiamo chiesto al grande Francesco Totti di essere uno dei nostri ospiti speciali”, ha detto. Successivamente anche ulteriori dettagli di quella che sarà la sua partecipazione: “Gli prepareremo una coreografia e gli chiederemo un messaggio beneaugurante dedicato agli aspiranti maestri in gara, lui che è stato un ‘enfant prodige’ nel calcio e ha avuto tanta fortuna”. Insomma, confermata la presenza dell’ex Roma su Rai 1. Ora non resta che vederlo all’opera.