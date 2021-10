Sabrina Salerno è stata scoperta da Claudio Cecchetto ed è diventata una delle intramontabili icone della tv e della musica anni ’80.

Cantante, showgirl e attrice: nella carriera di Sabrina Salerno si intrecciano tanti percorsi, tutti intrapresi con successo. Cerchiamo di capire di più su una delle donne più amate dagli italiani, per la quale il tempo sembra essersi davvero fermato! La sua intramontabile bellezza e la sua grinta continuano a mantenere vivo l’interesse dei fan.

Ecco chi è Sabrina Salerno, tra biografia e vita privata… e la sua partecipazione a Ballando con le Stelle!

Chi è Sabrina Salerno: la biografia

Sabrina Salerno è nata a Genova, sotto il segno dei Pesci (con ascendente Vergine), il 15 marzo 1968. Sua madre faceva l’infermiera, per questo è cresciuta a Sanremo coccolata dai nonni (con cui è rimasta dai 5 ai 14 anni). È diventata famosa nel panorama artistico anni ’80 dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto, e ha riscosso grande successo in tutta Europa.

Sabrina Salerno

La consacrazione vera e propria è arrivata con alcuni album: Sabrina, Super e Over The Pop. Ha anche un primato: è stata la prima artista italiana a guadagnare il terzo posto nella classifica del Regno Unito. Prima di lei, al vertice della top ten, Michael Jackson e Madonna!

La vita privata di Sabrina Salerno: figli e marito

Sabrina Salerno ha una vita privata immersa nel calore della sua splendida famiglia. Nel 2006 ha sposato Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile con cui ha iniziato la sua storia d’amore nel 1993.

Dal marito ha avuto un figlio, Luca Maria Monti, nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso, in una bella villa immersa circondata dal verde. La cantante ha conosciuto l’uomo della sua vita per questioni di lavoro. Lei aveva già una relazione e lui, invece, un matrimonio in corso…

Prima di incontrare Enrico Monti, Sabrina Salerno ha avuto una storia con l’attore Pierre Cosso, negli anni ’80. Lui era un suo fan e, dopo averla conosciuta, era nato il sentimento.

In una sua intervista a La Verità confessò di essere stata vittima di molestie.

Nel gennaio 2021, inoltre, ha sporto denuncia alla polizia per furto d’identità, di cui è stato vittima anche il figlio, per via di hacker che le hanno preso il controllo del profilo Instagram.

Sabrina Salerno: il rapporto complesso con il padre

Suo padre non ha mai voluto riconoscerla, come ha raccontato lei stessa nel corso di una sua intervista a Io e Te, ma dopo molti anni hanno deciso di sottoporsi al test del DNA. “Per lui sono sempre stato un incidente. Il 15 maggio del 2019 l’ho chiamato per ricostruire il rapporto con lui. Lui all’inizio non voleva, poi questa cosa è passata e siamo riusciti un minimo a riavvicinarci. Peccato che a luglio dello stesso anno è morto e non è stato possibile fare altro e ricucire al meglio il nostro rapporto“, ha raccontato quasi in lacrime.

Chi è il marito di Sabrina Salerno, Enrico Monti?

Su Enrico Monti non abbiamo molte informazioni, poiché non è un amante dei riflettori e preferisce mantenere riserbo sulla sua vita privata.

Veneto di origine, oggi gestisce la Tessitura Monti, fondata nel 1911 dal nonno Bruno. Pensate che l’azienda nel 2014 è stata riconosciuta come una fra le 8 migliori in Italia!

Era su Instagram, ma ha poi eliminato il suo profilo: ci rimane solo qualche scatto dal profilo della moglie. Lei, su Instagram è una vera regina in quanto a follower: ne vanta migliaia e i suoi scatti fanno impazzire il web!

La carriera di Sabrina Salerno

Ha vinto il titolo di Miss Lido (che consacrò la bellezza di personalità come Sophia Loren) durante gli anni del Liceo linguistico! Poi è arrivata la fascia di Miss Liguria. L’esordio in tv è avvenuto a W le donne, condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana.

Sabrina Salerno ha recitato in diversi film e spettacoli teatrali, prova del suo talento poliedrico e versatile. Tra i titoli più famosi Grandi magazzini, con la regia di Castellano e Pipolo, e Le foto di Gioia, di Lamberto Bava.

Ha debuttato come cantante nel 1986, con il singolo Sexy Girl, che sbancò in Italia, Germania e Australia. Il brano è stato anche sigla di Festivalbar! Ha cantato Siamo donne, in coppia con Jo Squillo, diventata uno dei tormentoni anni ’80! Con circa 20 milioni di dischi venduti è tra gli artisti italiani che hanno riscosso maggiori consensi all’estero!

Nel 2020 la vediamo al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo! L’anno successivo è nel cast di Ballando con le Stelle, dove balla insieme a Samuel Peron.

3 curiosità su Sabrina Salerno

-Una della sue migliori amiche è Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier.

-Al settimanale Oggi ha rivelato di aver avuto un rapporto non proprio idilliaco con il suo aspetto fisico. A 20 anni si vedeva “brutta, con la cellulite“.

–Ha rifiutato diversi reality, anche all’estero, come L’Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip. “Non me la sono mai sentita, perché non mi piace che la gente mi veda costantemente“, ha dichiarato nel corso di una sua intervista a Io e Te.

Dove vive Sabrina Salerno?

Sabrina Salerno, con suo marito, abita in Veneto anche se, per lavoro, è spesso a Milano, Roma e in Francia. Inoltre, spesso posta foto da Villa Condulmer, lo storico hotel dei vip a Venezia.

La sua casa, però, è semplice e classica, proprio come lei.

Guadagni e patrimonio di Sabrina Salerno

Malgrado l’immagine che dà di sé, ha perso molte occasioni, anche a livello monetario: “Ho perso delle grosse opportunità, e pure qualche miliardo di lire, perché sono stata gestita male. Sembravo aggressiva come una tigre, in realtà avevo paura“. Poi, ha raccontato a Non Disturbare di esser stata vittima di un manager che la sfruttò:

“Ero giovane e per 10 anni un manager mi sfruttò, fui sua vittima. Rimasi in balia di persone più grandi e spietate di me. Lui mi diceva che avrebbe fatto di me una star, ma attorno mi faceva terra bruciata e cercava qualche mia debolezza. È tra le tante persone brutte che ho avuto la sfortuna di incrociare. […] Quel manager mi controllava in maniera psicotica, ho sofferto anche fisicamente“, ha rivelato.