Ballando con le Stelle 2021 tornerà a ottobre con una nuova edizione: ecco le indiscrezioni sul cast, sui maestri di ballo e sulla giuria.

Uno show inossidabile, Ballando con le Stelle, la trasmissione di Rai che ha portato in prima serata il ballo, condotta sin dalla sua prima edizione da Milly Carlucci. Anche per il 2021 Ballando con le Stelle sarà uno dei programmi di punta della rete ammiraglia, a partire da ottobre. Dopo aver superato lo scoglio Covid nell’ultima edizione, non senza difficoltà (uno dei maestri, Samuel Peron, è stato a lungo in isolamento), la trasmissione tornerà tra conferme ma anche sorprese. Ecco quello che trapela, tra concorrenti ufficiali, giuria e anche maestri di ballo (ci sarà una grossa defezione).

Ballando con le Stelle 2021: il cast ufficiale

L’ufficialità dei concorrenti è arrivata a metà settembre. Già da tempo si era vociferato (ed è stato confermato) della presenza di Morgan: il cantante ha ammesso di aver detto sì a Milly Carlucci per una questione economica, soprattutto, affermando di avere come obiettivo anche quello di poter mantenere le figlie.

Morgan Castoldi

Oltre a Morgan vedremo Federico Lauri (conosciuto come Federico Fashion Style), Andrea Iannone, Fabio Galante, Arisa, Memo Remigi, Mietta, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne (figlia di Paul, ex calciatore di recente visto all’Isola dei Famosi. E poi ancora l’ex rugbista Alvise Rigo e Valerio Rossi Albertini, esperto di fisica.

Ballando con le Stelle 2021: i maestri

Torneranno anche i volti noti del programma di Rai 1, ma uno certamente non ci sarà, dopo aver partecipato a tutte le edizioni almeno dal 2005 ad oggi. Si tratta di Raimondo Todaro, uno dei ballerini di punta di Milly Carlucci, che ha annunciato sui social di aver detto addio alla trasmissione per un altro percorso professionale (il botta e risposta con conduttrice non è tardato ad arrivare).

Raimondo Todaro

Nel corso degli anni Todaro era diventato uno dei volti di Ballando con le Stelle ma non è l’unico tra gli “storici” ad aver lasciato. Già in passato lo aveva fatto anche Natalia Titova, seguita poi da Samanta Togni, Dovrebbero essere invece al loro posto altri fedelissimi del programma come Simone Di Pasquale, Samuel Peron.

Ballando con le Stelle 2021: la giuria

Confermatissima dovrebbe essere la giuria del programma di Milly Carlucci. Carolyn Smith presidente, e poi Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto.