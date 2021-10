Clint Eastwood è il protagonista di Cry Macho – Ritorno a casa: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere sul film.

Cry Macho è uno dei romanzi più celebri di N. Richard Nash, a distanza di 46 anni dall’uscita nelle librerie dell’opera, arriva nelle sale cinematografiche l’adattamento cinematografico: Cry Macho – Ritorno a casa. Era destino che questo racconto prima o poi arrivasse su pellicola, nel 1970, ovvero 5 anni prima che diventasse un romanzo, N. Richard Nash lo aveva proposto come sceneggiatura per un film alla 20th Century Fox ma fu bocciato. Nel corso degli anni successivi, dopo il successo avuto dal libro, più volte si tornò a parlare della possibilità che venisse realizzato un film e finalmente nel 2021 Cry Macho – Ritorno a casa è arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Cry Macho: l’uscita in Italia

Cry Macho – Ritorno a casa ha debuttato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, in anteprima assoluta, il 17 settembre del 2021 (lo stesso giorno il film è stato rilasciato anche sulla piattaforma streaming HBO Max). In America il film è vietato ai minori di 13 anni non accompagnati.

CLINT EASTWOOD

Per quanto riguarda invece l’uscita in Italia del film, per vedere Cry Macho sul grande schermo bisogna attendere fino al 2 dicembre del 2021.

Cry Macho: la trama del film

Il protagonista del film è Miko, un addestratore di cavalli e ex campione di rodeo che, trovandosi in difficoltà economiche, decide di accettare l’incarico affidatogli dal suo capo di riportare in Texas dal Messico il figlio di quest’ultimo, Rafa, che vive con la madre alcolizzata.

Il viaggio si rivelerà pieno di pericoli ma permetterà sia a Miko che Rafa di fare i conti con se stessi, con il passato e con il futuro.

Cry Macho: il cast del film

Il regista di Cry Macho – Ritorno a casa, che ha realizzato il sogno di N. Richard Nash (nonostante sua morto nel 2000) portando la sua opera sul grande schermo, è Clint Eastwood, che è anche colui che interpreta il protagonista principale della pellicola.

Nel cast del film troviamo poi anche Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola e Horacio Garcia-Rojas.