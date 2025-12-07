Come funziona Chi vuol essere milionario – Il Torneo: anticipazioni, concorrenti e nuove regole

Gerry Scotti torna in tv con il suo quiz del cuore leggermente modificato: Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Scopriamo come funziona.

Dopo una pausa di cinque anni, Chi vuol essere milionario torna in televisione con una veste leggermente diversa, Il Torneo. Al timone, ovviamente, ci sarà colui che ha sempre condotto il quiz show, fin dal suo debutto in Italia: Gerry Scotti. Scopriamo come funziona, cosa dobbiamo aspettarci e tutte le anticipazioni.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo: come funziona

Da domenica 7 dicembre 2025, Gerry Scotti torna al timone di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, una versione del tutto inedita, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Il quiz show più amato della tv, assente dal 2020, si ripresenta con alcune novità importanti, che di certo verranno apprezzate dal grande pubblico.

Come suggerisce il titolo, Chi vuol essere milionario – Il Torneo è diviso in due parti. La prima vedrà 10 concorrenti sfidarsi con 15 domande di cultura generale, avendo a disposizione solo 15 secondi per ogni quesito. Al termine delle qualificazioni, i partecipanti con il punteggio più basso (e a parità di risposte, quelli più lenti) verranno eliminati. Invece, i migliori 3 (con un quarto come riserva), accederanno alla fase successiva.

Nella seconda fase, i tre finalisti affronteranno la vera e propria scalata al milione. Uno per volta, iniziando dall’ultimo in classifica, dovranno rispondere a 10 domande, con livelli di premi che partiranno da 10.000 euro fino a 1 milione di euro. In questa fase, ogni concorrente giocherà in competizione con gli altri.

Nuove regole e “vecchi” aiuti

Prodotto da RTI con Fremantle Italia, Chi vuol essere milionario – Il Torneo ha nuove regole rispetto alla versione classica. Oltre al limite di tempo della fase di qualificazione (15 secondi per ogni domanda), i 3 concorrenti che arriveranno in finale dovranno stabilire un “livello di sicurezza“. Questo significa che potranno ‘congelare’ un qualsiasi valore della scalata, in modo da avere una sorta di salvagente di vincita al di sotto del quale, una volta superato, non potranno più scendere.

Restano invariati, invece, i tre aiuti: il 50:50 che elimina due risposte sbagliate, Chiedi al Tuo Esperto, che permette di chiedere un consiglio a un amico/parente e lo Switch che cambia completamente una domanda.